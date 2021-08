Altenstadt-Illereichen

Basteln, malen, werkeln: Das ist beim "Ferienspaß" in Illereichen geboten

Plus Zahlreiche Kinder haben sich für das Ferienprogramm des Kreisjugendrings Neu-Ulm in Kooperation mit der VG Altenstadt angemeldet. Ein Besuch.

Von Zita Schmid

Wenn sich in den ersten zwei Wochen der Sommerferien ein Sportgelände in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Altenstadt in ein Spieleparadies für Kinder verwandelt, dann ist wieder der "Ferienspaß" angesagt. Viele Jahre lang fand die Veranstaltung des Kreisjugendrings Neu-Ulm in Kooperation mit der VG in Kellmünz und im vergangenen Jahr in Filzingen statt. Heuer spielt sie sich in und rund um die Turnhalle in Illereichen herum ab. Dort hört man es schon aus einiger Entfernung lachen, rufen und hämmern.

