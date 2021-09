Keime im Altenstadter Trinkwasser: Eine Chronologie und viele Fragen

Plus In Altenstadt gilt erneut ein Abkochgebot wegen Keimen im Trinkwasser. Der Marktgemeinderat spricht über das Thema. Nicht auf alle Fragen gibt es Antworten.

Einfach den Wasserhahn aufzudrehen und das daraus sprudelnde Nass zum Trinken, Kochen oder Zähneputzen zu verwenden, ist für uns selbstverständlich. Das war in Altenstadt in diesem Sommer längere Zeit nicht möglich, da Keime im Trinkwasser nachgewiesen worden waren. Nun gilt erneut ein Abkochgebot. Um für mehr Klarheit zu sorgen, hat der Marktgemeinderat über das Thema gesprochen. Dennoch blieben einige Fragen unbeantwortet.