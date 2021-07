Altenstadt

vor 2 Min.

Lärmschutz: Altenstadt beantragt neue Tempolimits

Plus Der Altenstadter Marktrat will gegen die Lärmbelastung in der Kommune vorgehen. An einigen Stellen im Ort müssen Fahrerinnen und Fahrer bald auf die Bremse treten.

Von Armin Schmid

Seit Jahren wird in Altenstadt über Lärmbelastung debattiert. Das Verkehrsaufkommen auf und auch an der A7 ist hoch, das belastet die Anlieger. Der Marktrat will Abhilfe schaffen und hat nun über konkrete Maßnahmen gesprochen.

Seit Jahren wird in Altenstadt über Lärmbelastung debattiert. Das Verkehrsaufkommen auf und auch an der A7 ist hoch, das belastet die Anlieger. Der Marktrat will Abhilfe schaffen und hat nun über konkrete Maßnahmen gesprochen.

