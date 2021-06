Prozess in Neu-Ulm: Mann ist im Besitz eines Waffenarsenals

Plus Da er mehrere Waffen, Munition und Schwarzpulver besaß, musste sich ein 25-Jähriger vor dem Amtsgericht Neu-Ulm verantworten. Er verstieß auch gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Im November 2019 haben Polizisten die Wohnräume eines 25-Jährigen in Altenstadt durchsucht und dabei mehrere Waffen, Munition, Schwarzpulver und Chemikalien gefunden. Das Problem: Der Mann hatte weder eine waffen- noch eine sprengstoffrechtliche Erlaubnis. Zudem verstieß er gegen die Bestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes. Deswegen stand er nun vor Gericht.