Zwei Familien geraten in Streit

Der Streit zweier Familien in Altenstadt hat am Wochenende zu mehreren Einsätzen der Polizei geführt. Zwischen 15.30 Uhr am Samstagnachmittag und 2 Uhr am Sonntagmorgen waren die Beamten mehrfach vor Ort. Zunächst gerieten offenbar zwei 39- und 34-jährige Frauen in Streit. Hier kam es zu Beleidigungen und tätlichen Auseinandersetzungen, bei der die jüngere Frau leicht verletzt wurde, berichtet die Polizei. Später habe ein 22-jähriger Mann zwei Autos angegangen und beschädigt. Es wurden mehrere Anzeigen von der Polizei aufgenommen. (AZ)

