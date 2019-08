vor 35 Min.

Altenstadt schafft Platz zum Wohnen und Arbeiten

Bei Untereichen und Filzingen entstehen zwei Baugebiete. Was sich getan hat – und wie es weiter geht.

Von Armin Schmid

Rund um die Marktgemeinde entsteht Platz für Wohnhäuser und Gewerbe. Zwei Gebiete in Untereichen und Filzingen entwickeln sich zusehens. Was bereits geschehen ist – und wie es weitergeht.

Untereichen: Die Erschließungsarbeiten im Baugebiet am Grenzweg sind in vollem Gange. Sie sollen im Herbst beendet sein. Das Areal befindet sich zwischen der Staatsstraße 2031 und der Bahnlinie – und damit zwischen Altenstadt und Untereichen. Neu hinzugekommen ist der Austausch der Wasserleitung in der Grenzstraße. Bürgermeister Wolfgang Höß betonte kürzlich, dass das aufgrund des Zustands der Trinkwasserleitung eine sinnvolle Maßnahme sei. Direkt an der Staatsstraße soll ein größeres Bauwerk entstehen, das den Straßenlärm zur dahinter liegenden Wohnbebauung abschirmt. In diesem Mischgebiet könnte sich Handwerk oder ein kleineres Gewerbe ansiedeln, heißt es.

Im neuen Baugebiet in Untereichen gibt es Platz für Wohnhäuser und Gewerbe. Bild: Armin Schmid

Zur Bahnlinie hin soll ein Mehrfamilienhaus mit 17 Wohneinheiten als Lärmriegel dienen. Der Bauantrag für den Geschosswohnungsbau am Rollbahnweg wurde vom Marktgemeinderat bereits genehmigt. Die Quadratmeterpreise für die dazwischenliegenden Bauplätze stehen weitestgehend fest. Höß geht inklusive Erschließungskosten von 140 bis 150 Euro pro Quadratmeter aus. Bei der Vergabe der Bauplätze will der Altenstadter Marktrat neue Wege gehen: Die Parzellen sollen an einheimische Bürger vergeben werden und an Bauwerber, die seit Jahren ihren Arbeitsplatz in Altenstadt haben. „Mit diesem Entschluss haben wir das Einheimischen-Modell deutlich ausgeweitet und geben Pendlern eine Chance, die ihren Arbeitsplatz dauerhaft oder seit vielen Jahren im Ortsgebiet haben“, so der Bürgermeister.

Filzingen: Bereits abgeschlossen sind im Gewerbegebiet Lindenmahd in Filzingen die Straßen- und Kanalbauarbeiten. Die Verkehrsinsel an der Einfahrt ins neue Gewerbegebiet ist fertig und die Erschließungsstraße ist asphaltiert. Der Hochbau hat schon begonnen: Zuerst siedelt sich das Holz-Transportunternehmen Merkle an. Die Firma wechselt damit die Straßenseite. Das alte Firmengelände hat nach Auskunft von Bürgermeister Wolfgang Höß das Unternehmen Mapal gekauft. Merkle-Holztransporte wird im neuen Gewerbegebiet einen Standort gleich an der A7. Die drehbaren Fotovoltaik-Pavillons werden ebenfalls abgebaut. Auch dieses Gelände hat Mapal aufgekauft.

Die Erschließung im Filzinger Gewerbegebiet Lindenmahd ist abgeschlossen. Die erste Firma baut schon, noch sind Gewerbeflächen zu haben. Bild: Armin Schmid

Im mehr als zwei Hektar großen Gewerbegebiet Lindenmahd ist noch Gewerbefläche frei. Der Bürgermeister berichtet, dass eine rund 11000 Quadratmeter große Parzelle direkt an der Staatsstraße noch nicht veräußert ist. Das Grundstück wäre auch teilbar.

Markträte wollten keine McDonald´s-Filiale

Autobahnnahe Dienstleistungen kommen für den Altenstadter Marktgemeinderat an der Stelle allerdings nicht in Betracht: Bürgermeister Wolfgang Höß sagte, dass eine Tankstelle, ein Schnellrestaurant (etwa McDonald’s) oder eine Waschanlage vom Marktrat per Grundsatzbeschluss ausgeschlossen wurden. Vielmehr wolle man bei den Gewerbeflächen im Lindenmahd die Nachhaltigkeit vorne anstellen. „Wir wollen vor allem ortsnahe Betriebe ansiedeln, die in Altenstadt Arbeitsplätze schaffen“, so Höß. Eine übertriebene Gewerbegebietsausweisung stehe jedoch nicht mehr im Mittelpunkt des Bestrebens. Letztlich wolle man die freien Gewerbeflächen für die Weiterentwicklung örtlicher Betriebe vorhalten.

Für den bislang noch freien Gewerbegrund im Lindenmahd seien Bewerber vorhanden, auf die diese Kriterien zutreffen, so Höß weiter.

