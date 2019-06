vor 19 Min.

Altenstadt setzt auf Kompost-Toiletten

Der Markt will von einem Förderprogramm für umweltfreundliche Klos profitieren. Außerdem ging es in der Ratssitzung um die Trauerstätte in Illereichen.

Von Dominik Stenzel

Im Altenstadter Marktrat ging es bei der jüngsten Sitzung um stille Örtchen, den Standort des Maibaums und eine neue Laufbahn für die Grundschule. Für Diskussionen sorgte die Trauerstätte beim Altenstadter Friedhof. Ein Überblick über die Themen.

„Müssen – aber ökologisch. Stille Örtchen zwischen Donau, Iller und Alb“ ist der Name eines Projekts im Rahmen des EU-Förderprogramms Leader: Teilnehmenden Kommunen in den Kreisen Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm soll die Möglichkeit geboten werden, sich pflegeleichte Öko-Toiletten an öffentlichen Plätzen, Rad- oder Wanderwegen anzuschaffen. Auch dem Altenstadter Marktrat wurde das Programm in einer Sitzung nun vorgestellt. „Es ist ein amüsantes, aber wichtiges Thema“, sagte Marina Kuhn, Geschäftsführerin der Regionalentwicklung Landkreis Neu-Ulm. Die Kompostklos, in denen keinerlei Chemie angewendet werde, seien nicht nur umweltfreundlich, die Holzhäuschen sähen auch ansprechender aus als beispielsweise Dixi-Toiletten.

Komposttoiletten: „Das ist eine Sache, die man probieren muss“, sagte der FWG-Fraktionsvorsitzende Robert Heller. Er regte an, einen „Versuchsballon mit einer Toilette“ zu starten. Auch seine Ratskollegen sprachen sich dafür aus. Ein Standort war ebenfalls schnell gefunden: Beim Spielplatz an der Kaulastraße soll eine größere, barrierefreie Variante des Ökoklos aufgestellt werden – wenn alles reibungslos läuft im kommenden Frühjahr. Und daneben eine hölzerne Umkleide, denn auch diese werden im Rahmen des Projekts bezuschusst. CSU-Rätin Helga Hecker hatte zuvor die Schaffung einer Wickelmöglichkeit angestoßen, die soll es in der Umkleide künftig geben. Ausgelegt ist das Toiletten-Projekt auf zwölf Jahre. Die Anschaffung der beiden Häuschen wird die Gemeinde rund 5100 Euro kosten, die Ersparnis durch die Förderung beträgt 60 Prozent. In den ersten beiden Jahren sind jährlich 30 externe Wartungen inklusive.

Maibaum: Ebenfalls Thema: der Standort des Altenstadter Maibaums. Ein Bürger hatte einen Antrag gestellt, den Baum künftig an der neuen Ortsmitte aufzustellen. Dies würde den zentralen Treffpunkt zusätzlich aufwerten, der sich außerdem ideal für Feiern eigne. Das Gremium sprach sich jedoch geschlossen dagegen aus. Der jetzige Standort habe ebenso seine Vorteile, außerdem sei ein neues Fundament, das benötigt werden würde, teuer: „Das kostet richtig Geld“, sagte etwa CSU-Rat Hubert Berger. Bürgermeister Wolfgang Höß betonte, dass er dennoch froh über Anträge wie diesen sei: „Es zeigt, dass sich die Menschen mit unserem Ort und dessen Entwicklung auseinandersetzen.“ Der Maibaum soll laut Höß jedoch in Zukunft schmuckvoller gestaltet werden: Es könnten Tafeln oder Schilder, die die sieben Altenstadter Ortsteile repräsentieren, angebracht werden.

Altenstadter Grundschule bekommt eine Laufbahn

Grundschule: Auch ein Antrag der Altenstadter Grundschule lag den Räten vor: Laut Konrektor Markus Reiter ist die Errichtung einer Sprunggrube und einer 50-Meter-Laufbahn hinter dem Schulhaus dringend notwendig. Der Weg von der Grundschule zum Sportplatz nehme rund 20 Minuten in Anspruch – für den Schulsport bleibe dadurch nicht mehr viel Zeit übrig. „Das Thema schleppen wir schon lange mit uns herum“, sagte Bürgermeister Höß. Reiters Anliegen sei „nachvollziehbar.“ Die Räte sprachen sich geschlossen für den Bau einer Sprunggrube und einer Laufbahn aus. Letztere könnte dann eventuell sogar 75 Meter lang werden, dies hatte der Zweite Bürgermeister Ernst Wüst (SPD/Bürgerblock) angeregt.

Friedhof Illereichen: Einen Antrag stellte der Bürgermeister selbst – und der wurde im Gremium kontrovers diskutiert. Höß plädierte dafür, die Planungen für die Trauerstätte beim Friedhof Illereichen auszusetzen. „Momentan haben wir alle Hände voll zu tun mit dem Friedhof in Altenstadt“, sagte er. Wenn das eine Projekt abgeschlossen ist, könne man das nächste ordentlich planen und angehen. Auf Unmut stieß, dass Höß den Auftrag an ein externes Büro vergeben möchte. „Wir sollten keine Doktorarbeit daraus machen, sondern uns auf das Wesentliche beschränken“, sagte FWG-Rat Christian Dossenberger. Ähnlich sah es auch sein Fraktionskollege Harald Stölzle: „Man braucht nicht für alles ein Ingenieurbüro.“ Eine Trockenmauer sei auch durch Rathaus-Mitarbeiter und den Bauhof umzusetzen. Letztlich wurde der Antrag des Bürgermeisters mir knapper Mehrheit durchgewunken.

