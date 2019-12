10:00 Uhr

Altenstadter Bürgerversammlung: Das wurde aus den Anträgen

Der Radweg an der Oberbalzheimer Straße endet an derEinmündung Kulturweg. Das sei zu gefährlich, finden die Bürger.

Im Marktrat ging Bürgermeister Höß nochmal auf die Anfragen und Anträge der Bürgerversammlung in Altenstadt ein. Manches könne die Gemeinde nicht umsetzen.

Von Armin Schmid

Bei der vergangenen Sitzung des Altenstadter Marktrats ging es vor allem um Anträge und Anfragen aus der Bürgerversammlung.

Zebrastreifen: Die Schüler der Klasse 4a der Grundschule Altenstadt hatten einen Zebrastreifen in der Friedhofstraße beantragt. Bürgermeister Wolfgang Höß erläuterte, dass dies eine sinnvolle Anfrage ist, die man im Bereich einer Gemeindestraße mit relativ geringem Aufwand umsetzen könne. Man werde sich mit der Polizei abstimmen und den Zebrastreifen in Angriff nehmen.

Krippenplätze: Die 24 Krippenplätze haben bislang ausgereicht. Heuer habe man erstmals Kinder aus Platzgründen ablehnen müssen. Aufgrund der guten Beschäftigungslage im Ort rechnet Höß weiterhin mit einer hohen Belegungsquote. Man werde von der Verwaltung einen Vorschlag für die Schaffung einer weiteren Krippengruppe ausarbeiten lassen.

Parken: Gefordert wurde während der Bürgerversammlung eine ersatzlose Aufhebung aller Parkzeitbeschränkungen im Ortszentrum mit Ausnahme des Durchfahrtverbots des Marktplatzes während der Nachtstunden. Der Bürgermeister meinte, dass man sich ein gutes Parkkonzept erarbeitet hat, das verursachergerecht ist und das keinesfalls abgeschafft werde. Der Marktrat stimmt dem zu.

Grüngut: Gefordert wurde während der Bürgerversammlung ein Verzicht auf die Anlieferungsgebühr. CSU-Ratsmitglied Wolfgang Rommel meinte, dass man die Kosten nicht auf die Müllgebühren umlegen und alle Bürger mitzahlen lassen sollte. Die Kosten müsse man den Verursachern zuordnen. Auch CSU-Ratsmitglied Hubert Berger meinte, dass die Grüngutgebühr nicht hoch sei und dass man sie daher belassen sollte.

Kalkulatorischer Zins: Angeregt wurde während der Bürgerzusammenkunft auch eine weitere Senkung des kalkulatorischen Zinssatzes und ein entsprechender Gesprächskreis. Höß meinte, dass man die vor kurzem beschlossenen 2,8 Prozent als gerechtfertigt ansehe und daran festhalten werde. Sollte es Gesprächsbedarf geben, werden sich die Fraktionsvorsitzenden beim Antragsteller melden.

Baulücke am Großen Tor: Höß betonte, dass die Baulücke gegenüber des Großen Tors in Illereichen Privatgrund sei und dass man nicht wisse, ob dort altersgerechtes Wohnen entstehen wird. „Wir haben da keinen großen Einfluss“.

Kreisverkehr Filzingen: Moniert wurde, dass die Pflanzinsel in der Mitte zu hoch sei und die Sicht für Fahrradfahrer behindere. Die Gemeinde sei dafür nicht zuständig, so der Bürgermeister. Man werde aber die Höhe der Mittelinsel überprüfen lassen und gegebenenfalls reklamieren. FWG-Marktrat Roman Kolb fügte an, dass das Tempolimit in diesem Bereich mal bei 60 Stundenkilometer lag und nach dem Bau des Kreisverkehrs auf 80 Stundenkilometer angehoben wurde. „Dass man das an dieser sensiblen Stelle gemacht hat, verstehe ich nicht“.

Radweg Oberbalzheimer Straße: Aufgrund des Gefahrenpotentials wurde die Verlängerung des Radwegs gefordert. Da es sich um eine Kreisstraße handelt, ist das Landratsamt zuständig. Der Zweite Bürgermeister Ernst Wüst fügte an, dass auch die Ausfahrt vom Sportgelände schwierig und teils gefährlich ist. Im Ort gebe es mehrere solcher Gefahrenstellen, sagte Höß. Der Bürgermeister sprach sich für ein Verkehrskonzept aus, um dann entsprechende Maßnahmen in die Wege zu leiten.

