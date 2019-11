vor 18 Min.

Altenstadter Kinder wünschen sich einen Zebrastreifen

Viertklässler der Altenstadter Grundschule wünschen sich in der Friedhofstraße einen Zebrastreifen. Ihr Antrag wird dem Gemeinderat vorgelegt.

Bei der Bürgerversammlung in Altenstadt steht der Verkehr im Markt im Fokus. Aber es gibt noch viele andere Themen.

Die schönsten Fotos von Altenstadt, ein Antrag auf einen neuen Zebrastreifen und ein starker Mann: Um das alles ist es bei einer Bürgerversammlung gegangen. Aber es gab noch weitere Themen: Bürgermeister Wolfgang Höß hatte viel zu sagen. Und auch die Bürger hatten einige Anliegen mitgebracht. Hier ein Überblick.

Ortsmitte: Mithilfe der Hausbesitzer möchte Altenstadt sein äußeres Erscheinungsbild verändern. Als Anreiz fließen staatliche Fördermittel – und es kann eine steuerliche Abschreibung in Anspruch genommen werden. Der Gemeinde steht ein Stadtplanungsbüro aus Würzburg zur Seite. In Planung ist ein Gestaltungshandbuch mit Gestaltungsempfehlung und Erklärungen zum Thema Fördergelder für die Bürger. Dazu hatte das Büro einen Fotowettbewerb ausgeschrieben, 50 Bilder wurden eingereicht. Preise bekamen nun Helmut Trautwein (Platz 1), Alwin Müller (Platz 2) und Cristina Marculescu (Platz 3).

Zebrastreifen: Der Tagesordnungspunkt Anträge und Wünsche, wurde wegen einer Anfrage der Klasse 4a der örtlichen Grundschule vorgezogen. Die Kinder stellten einen Antrag auf einen Zebrastreifen in der Friedhofstraße am Schulgelände. Dieser Antrag wird mit weiteren Anträgen dem Gemeinderat vorgelegt und es werden gegebenenfalls Fachstellen bei der Klärung einzelner Anträge mit einbezogen.

Bürgerversammlung in Altenstadt: Kreisverkehr am Gewerbegebiet ist Thema

Anträge: In der Bürgerversammlung wurde über die Sanierung des Gehwegs am Rollbahnweg, einen Fuß- und Radweg auf der Nordseite der Oberbalzheimer Straße, zu lange Wartezeiten an den Bahnübergängen, Parkbeschränkungen, die Senkung der Müllgebühren und biologisch abbaubare Hundekotbeutel gesprochen.

Bewuchs: Äste von Hecken und Bäumen würden in die Bürgersteige hineinragen und manche Pflaster sehen wie Biotope aus, bemängelten die Bürger. Hier appellierte Höß an die Anwohner: „Der Kehrtag ist bei vielen Bürgern aus dem Gedächtnis gestrichen, obwohl sie immer noch in der Pflicht stehen.“

Kinderbetreuung: Die Kinderkrippenplätze werden nach festgelegten „Zugangskriterien“ vergeben, so Höß. Die Anmeldungen sollen in Zukunft quartalsmäßig abgegeben werden.

Verkehr: Auch der Kreisverkehr am Gewerbegebiet „Lindenmahd“ wurde angesprochen. Bürgermeister Höß betonte, der sei eine gute Entscheidung gewesen. Der Verkehr werde in den nächsten Jahren nicht weniger. Durch die Anbindung an die A7 bleibe Altenstadt weiterhin ein Nadelöhr. Zusammen mit Illertissen und Weißenhorn und der Unterstützung von einem Fachbüro für Verkehrswesen, werde ein Lärmgutachten erstellt.

Sanierung der Schule in Altenstadt kann beginnen

Feuerwehr: Die Feuerwehrhäuser in Filzingen (Baukosten rund 802000 Euro) und in Illereichen (1,06 Millionen Euro) sind fertiggestellt und die Stützpunktfeuerwehr in Altenstadt erhielt einen neuen Rüstwagen.

Schule: Dank eines fertigen Plans und einer Sonderförderung des Freistaats (etwa als 650000 Euro) kann Altenstadt mit der Sanierung der Schule beginnen. Sie kostet 959000 Euro.

Senioren: Das Seniorendomizil „Haus Elfriede“ wurde im Frühjahr eingeweiht. Die verschiedenen Wohngruppen seien alle belegt. Die von der Generationenstiftung „Markt Altenstadt“ gekauften, fünf seniorengerechten Wohnungen im Erdgeschoss, werden zum Regelmietpreis an Senioren vermietet, so Höß. Mietzuschüsse seien möglich.

Lösung für Sanierung des Kirchenhangs in Herrenstetten ist gefunden

Bauvorhaben: Geduldig waren die Anwohner während der Bauarbeiten an der Mühlbachstraße in Untereichen. Höß hofft, dass je nach Wetterlage die Fahrbahndecke aufgebracht werden kann. Der Mehrgenerationenplatz an der Kaulastraße soll im Frühjahr der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Für das geplante Hallenprojekt hat der Marktrat verschiedene Projekte besichtigt. Bald soll entschieden werden.

Kirchenhang: Für die Sicherung des Hangs an der Kirche Herrenstetten sei eine akzeptable Lösung gefunden worden, so Höß. Die Kirche soll am Umbau mitbezahlen.

Auszeichnung: Die Ehrennadel des Marktes erhielt Patrick Bergmiller – er wurde bei der Bayerischen Fitness-Meisterschaft in der Männer Physique-Klasse Meister, dann Deutscher Meister.

Um die Geschichte Altenstadts macht sich Alwin Müller seit Jahren verdient. Er hält Vorträge, gibt Führungen und hat einen historischen Ortsplan erstellt. Er bekam dafür nun die Ehrennadel. (zedo)

