16.09.2020

Altenstadter Stelen-Streit wird vor Gericht entschieden

Sechs Granitstelen markieren in Altenstadt den Grundriss der Synagoge, die in den 1950er Jahren abgerissen wurde, und erinnern an die große Jüdische Gemeinde, die in dem Ort einst lebte. Das Verwaltungsgericht Augsburg hat entschieden: Sie dürfen abgerissen werden.

Plus In Altenstadt markieren Stelen den Standort der ehemaligen Synagoge. Dass der Eigentümer des Areals diese abreißen will, erzürnt viele. Ein Richter gab ihm nun allerdings recht.

Von Anna Katharina Schmid

Den schlichten Stelen aus grauem Granit ist kaum anzusehen, wie viele Diskussionen sie auslösen. Sie markieren den ehemaligen Umriss der jüdischen Synagoge, die bis 1955 in Altenstadt stand, und sind Teil des historischen Ensembles in der Memminger Straße. Doch sie stehen auf privatem Grund, und dessen Eigentümer will die Steinsäulen entfernen lassen.

Ob die Stelen abgerissen werden dürfen, entscheidet nun ein Gericht

Jetzt ist der Streit um die Stelen vor Gericht gelandet. Das Verwaltungsgericht Augsburg entschied darüber, ob die Stelen ein Denkmal sind – und somit bleiben müssten. Der Streit entzündete sich bereits vor einiger Zeit zwischen dem Grundstückeigentümer und der Gemeinde: Während Bürgermeister Wolfgang Höß und viele andere die Stelen als bedeutendes Element des historischen Ensembles betrachten, will sie der Besitzer des Grunds, ein Gaststättenbetreiber, loswerden. Er plante dort Stellplätze für Autos. Über die Jahre hinweg entwickelte sich ein zähes Ringen um die Gedenkstelen. Der Besitzer reichte im vergangenen Jahr einen Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis zur Beseitigung der Stelen ein – der Altenstadter Bauausschuss lehnte ab. Wie Bürgermeister Wolfgang Höß ausführte, machte die Gemeinde Versuche, dem Eigentümer das Grundstück abzukaufen, die jedoch scheiterten.

Anwalt des Angeklagten provoziert mit seiner Wortwahl

Nun zieht der Eigentümer vor Gericht: Beklagter ist der Freistaat Bayern, vertreten durch das Landratsamt Neu-Ulm. Wolfgang Höß ist als Bürgermeister Altenstadts beigeladen. Nach wenigen Minuten sind die festgefahrenen Positionen der beiden Parteien, die in dieser Sache schon seit 2018 streiten, deutlich. Der Anwalt des Klägers wählt dann drastische Worte, um die Stelen zu beschreiben. „Das ist einfach hässlich“, sagt er. „Wenn man die hässlichen Dinger entfernt, ist das eine Verschönerung.“ Seine Worte lösen ein empörtes Raunen im Saal aus.

Er sehe keinen Bezug zu den anderen historischen Bauten der Memminger Straße, also auch keine Notwendigkeit, die Stelen zu schützen, führt er aus. Diese seien kein Denkmal, die Gemeinde versuche nur, sie als solche zu inszenieren: „Das war der letzte Rettungsnagel“, sagt der Anwalt.

Der Anwalt von Wolfgang Höß äußert sich dazu trocken: „Manche haben anscheinend andere ästhetische Grundsätze.“ Die Vertreter des Landratsamts beziehen sich auf die Nähe zum historischen Ensemble in Altenstadt, das sich in Sichtweite der Stelen befinde, und den Erinnerungswert der Konstruktion, die alles in allem „ein schützenswertes Denkmal“ sei.

Bürgermeister will das Urteil nicht akzeptieren

Der Vorsitzende Richter Stefan Eiblmaier weist auf eine Einschätzung des Landesamtes für Denkmalpflege hin. Demnach seien die Stelen eine Erinnerung an die abgerissene Synagoge Altenstadts. Das mache die Konstruktion jedoch nicht automatisch „denkmalfähig“, wie der Richter zitiert. Weiter führt er aus, dass die Beurteilung des Landesamtes für Denkmalschutzpflege schon einen gewissen Aussagewert habe, aber nicht bindend sei.

Am Nachmittag steht die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes fest: Der Grundstückseigentümer darf die Stelen abreißen. Eine Begründung für das Urteil folgt noch. Bürgermeister Höß will sich mit dem Ergebnis jedoch nicht zufriedengeben: „Wir werden Berufung einlegen.“ Das ist möglich – und solange das Urteil nicht rechtskräftig ist, müssen die Stelen bleiben, wo sie sind.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen