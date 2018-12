07:00 Uhr

Am Ende singen in Obenhausen auch die Zuhörer mit

In der Kirche in Obenhausen haben drei Chöre für weihnachtliche und besinnliche Stimmung gesorgt.

Wie Chöre und Kapelle in Obenhausen Hochstimmung verbreiten. Ein Besuch.

Die vorweihnachtlichen Kirchenkonzerte sind in Obenhausen eine lieb gewonnene Tradition – und die findet von Jahr zu Jahr mehr Liebhaber. Zusammen mit drei Chören bot am Sonntagabend die örtliche Musikkapelle einen Querschnitt durch ihr Repertoire. Die Aufführung stand dabei im Zeichen der Hilfe für den dreijährigen Luca, der an einer schweren Krankheit leidet, wie die Vorsitzende der Musikkapelle Obenhausen, Carolin Rapp, zu Beginn erläuterte. Nach einer Ansprache Pater Thomas Thakadiyels gehörte der Abend ganz der Musik.

Notenhüpfer, Fortissimo und Martini-Chor treten auf

Allein die Anblick der versammelten Sänger des Kinderchors Notenhüpfer, des Jugendchors Fortissimo sowie des St. Martini-Chors versprach ein grandioses Erlebnis. Das Orchester zeigte unter der Leitung von Josef Deutschenbaur, welcher für den erkrankten Dirigenten Josef Lohmeier einsprang, dass es auch moderne Stücke nicht scheut – und damit goldrichtig lag: Das „Simon und Garfunkel Medley“ schien mit Liedern wie „Bridge over Troubled Water“ und „Sound of Silence“ den Nerv der Zuhörer zu treffen.

Empathischer Vortrag von Tears in Heaven

Sehr empathisch wirkte auch das vom Jugendchor unter der Leitung von Ann-Kathrin Didovic präsentierte „Tears in Heaven“. Die kleinen Sänger des Kinderchors trugen selbst gebastelte Sternenkrönchen und boten kindgerechte und jugendhafte Weihnachtslieder, zum Beispiel „Weihnachten ist eine Party für Jesus“. Die Erwachsenen widmeten sich dagegen eher dem traditionellen Gesang: Ein Gefühl von Gänsehaut erzeugte das vom St.-Martini-Chor sehr berührend vorgetragene „Amoi seg ma uns wieder“ von Andreas Gabalier. Ein voluminöses „Wonderful Dream“ und „Eleni“ rundeten die gut 60 minütige Vorstellung ab.

Es wäre allerdings kein Obenhausener Adventskonzert, wenn nicht mindestens drei Zugaben eingefordert worden wären. Beim Lied „Hörst Du wie die Engel singen“ stimmte das Publikum in den Refrain „Gloria in Excelsis Deo“ inbrünstig ein. Die stehenden Ovationen der zahlreichen Besucher hatten sich die Musiker am Ende redlich verdient. (rman)

