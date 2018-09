vor 56 Min.

Am Sonntag findet die wohl nördlichste Viehscheid des Allgäus statt

Das geschmückte Kranzrind führt den Zug an: Der kleine Viehscheid in Oberschönegg hat in den vergangenen Jahren das Interesse der Anwohner auf sich gezogen.

Gerhard Fäßler aus Oberschönegg führt seine Rinder von der „Sommerfrische“ auf der Weide zurück in den heimischen Stall. Erstmals ist ein Fest geplant.

Von Sabrina Schatz

Menschen säumen die Straßen, um einen Blick auf das geschmückte Kranzrind zu erhaschen. Glocken schellen mit jedem Schritt, den das Vieh geht, „Älpler“ in kurzen Lederhosen treiben es mit Stecken an. Der Viehscheid ist ein Sinnbild des Allgäus. Doch nicht nur im Ober- oder Ostallgäu findet das Spektakel statt, sondern – was bisher kaum einer weiß – auch im Unterallgäuer Oberschönegg. Es ist der wahrscheinlich nördlichste Viehscheid des Allgäus. Mit einem Unterschied: Er führt wegen der Lage der Gemeinde den Berg hinauf, statt hinab.

Landwirt und Zweiter Bürgermeister Gerhard Fäßler steckt hinter dieser Veranstaltung. Bereits in den vergangenen Jahren trieb der 47-Jährige sein Jungvieh am Ende des Sommers von der Weide zurück zum Hof, in den heimischen Stall. Zunächst waren nur Familie und Freunde dabei, später habe das Treiben die Aufmerksamkeit weiterer Dorfbewohner erregt. Zuletzt begleiteten sogar Musikanten den Zug. „Heuer wollen wir das eher größer aufziehen und ein Fest daraus machen“, sagt Fäßler. Der kleine, aber feine Viehscheid soll am kommenden Sonntag, 23. September, stattfinden – mit Bewirtung, Musik und Hüpfburg für Kinder.

Insgesamt werden zwischen 30 und 40 Rinder aus der sogenannten Sommerfrische auf den Weiden zurückkehren. Die Herden, geführt von „Hirtenbuben“, werden gegen 10.30 Uhr von drei Richtungen aus in Oberschönegg einziehen: von Babenhausen und von Stolzenhofen kommend sowie vom Pilzenberg hinauf. Treffpunkt ist an der Kapelle in der Ortsmitte. Jede Herde wird von einem Kranzrind angeführt, das mit Blumen und anderem Grün sowie einer Glocke geschmückt ist. Von der Kapelle aus bewegt sich der Zug weiter zum Bauernhof der Fäßlers an der Hauptstraße. Dort beginnt das Fest.

Fäßler will Allgäuer Traditionen bewahren

Dass sich viele über das Vorhaben Fäßlers freuen, beweist die Mithilfe von Freunden und Bekannten im Ort. Der Schützenverein wird als Veranstalter des Festes auftreten. Die Altschönegger Dorfmusikanten wollen auf ihren Instrumenten spielen. Die Feuerwehr kümmert sich um die Straßensperrung. Ein Mann stellt eine Hüpfburg zur Verfügung. Außerdem erzählt Fäßlers Frau Jutta, dass Dorffrauen den Blumenschmuck „kranzen“ und Kuchen backen. Das Ehepaar freut sich über diese Resonanz: „Das ist schon schön“, sagt die 46-Jährige.

Das Jungvieh steht von Gerhard Fäßler steht vom Frühjahr bis zum Ende des Sommers auf der Weide. Im Hintergrund ist der Römerturm zu erkennen. Bild: Sammlung Gerhard Fäßler

Doch nicht nur um die Geselligkeit geht es Gerhard Fäßler bei seinem Viehscheid. Er will auch Allgäuer Traditionen bewahren. „Bei uns in der Gegend stirbt die Weidehaltung ja eher aus“, sagt er. „Für mich gehören die Tiere aber noch eine Periode lang raus.“ Und so grast sein Jungvieh etwa von Mai bis Oktober auf Wiesen. „Die Tiere sind ganz anders, wenn sie auf der Weide gewesen sind – irgendwie zugänglicher“, sagt der Landwirt. Ein weiterer Vorteil: Die Wiesen befänden sich auf einem Gelände, das er nicht mit Maschinen bearbeiten kann. Die Rinder übernehmen quasi das Mähen.

Einzelne Glocken stammen noch von seinem Großvater

Einzelne Kühe tragen auch Schellen auf der Weide. Ein Grund ist laut Fäßler, dass sie dadurch schneller gefunden werden, sollten sie einmal „bei Nacht und Nebel“ ausbüxen. Andererseits ist Fäßler der Meinung: „Wir sind noch im Allgäu, da ist das doch typisch.“ Fast jeder Oberschönegger finde das Geläut schön. Jene Glocken, die er den Tieren beim Viehscheid anschnallt, stammen von seinem Großvater.

Und noch einen Nutzen soll die Veranstaltung haben: Der Erlös soll dem geplanten Bau eines „Hauses der Vereine“ zugutekommen (mehr dazu hier: Haus der Vereine: Planung in Oberschönegg dauert an )

Themen Folgen