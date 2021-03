12:25 Uhr

Ana aus Nersingen mit Top-Leistung in GNTM-Folge sieben

Plus Bei "Germany's Next Topmodel" dreht sich diese Woche alles um das Thema Social Media. Ana aus dem Kreis Neu-Ulm lieferte. So lobte Heidi Klum die Nersingerin.

Von Maximilian Sonntag

Seit dieser Woche ist klar: Ana aus Nersingen hat sich im Feld der Kandidatinnen der 16. GNTM-Staffel etabliert. Sowohl beim 80er-Jahre Videodreh als auch im Entscheidungs-Walk zeigte die BWL-Studentin aus dem Kreis Neu-Ulm eine gute Leistung. Wie die meisten Nachwuchsmodels kommt aber auch Ana im Interviewtraining mit "Taff"-Moderator Christian Düren ins Schlingern. Das hat die Nersingerin in der siebten Episode von " Germany's Next Topmodel" erlebt.

Ana und GNTM-Models müssen sich in Folge 7 im Interviewtraining beweisen

Ohne viel Vorgeplänkel geht dieses Mal gleich zur Sache. "Taff"-Moderator Christian Düren kommt ins Model-Loft und geht mit den GNTM-Mädels im Interviewtraining auf Konfrontationskurs. Mit provozierenden Fragen, vor allem zu den Social-Media-Auftritten der Models, versucht er sie aus der Fassung zu bringen. Gelingt ihm - schnell fließen Tränen. Modelmama Heidi Klums Intention hinter der Knallhart-Fragestunde: "Die Mädels sollen auf das Leben in der Öffentlichkeit vorbereitet werden."

Düren, der zuvor die Social-Media-Kanäle der Topmodel-Anwärterinnen analysiert hat, begegnet auch der 20-jährigen Ana kritisch. Er merke nicht, dass die BWL-Studentin wirklich dafür brenne, das nächste GNTM-Topmodel zu werden. Dabei betont Ana genau das und erklärt: "Ich möchte allen Mädels zeigen, dass man an sich glauben soll. Ich habe auch nicht immer an mich geglaubt und war unsicher, aber jetzt bin ich hier und zeige, dass man sich verändern kann."

Ana überzeugt bei GNTM mit ihrer Natürlichkeit

Im Kopf der GNTM-Fangemeinde dürfte aber vor allem das Interview von Linda bleiben. Sie lästert über Soulin - Achtung Spoiler: Die beiden Streithähne nähern sich an - und wirken eher desinteressiert. "Linda hat sich aufgeführt, wie jemand, der schon 20 Jahre im Showgeschäft ist", sagt Düren. Sie müsse sich Gedanken machen, wie das, was sie tut, rüberkomme. Lindas Reaktion: "Das ist meine Art von Ehrlichkeit."

Aber mit der Fragestunde des "Taff"-Moderators ist es für die Nachwuchsmodels nicht getan. Direkt im Anschluss geht es zu einer Pressekonferenz mit Vertretern der Boulevardpresse. Ana Martinovic aus Nersingen wird dabei für ihre Natürlichkeit gelobt. Als Soulin, die mit elf Jahren aus Syrien floh, auf die Frage nach ihrer Kindheit vom Bürgerkrieg erzählt, beginnt sie zu weinen. Und dann passiert es - Linda tröstet ihre Kontrahentin. Zuvor gab es zwischen den beiden Mädels oft Streit. Kurz später aber Ernüchterung: "Das ändert nichts, dass ich Soulins Art nicht abkann."

80er-Jahre-Look: GNTM-Models stehen für Werbespot vor der Kamera

Neuer Tag, neues Glück. Für Ana und ihre Mitstreiterinnen geht es zurück in die Zeit von Neon-Farben, Zebra-Leggings und toupierten XXL-Frisuren. Kurz gesagt: in die 80er-Jahre. Die Topmodel-Anwärterinnen stehen in ihren Retro-Outfits für den Dreh eines Werbespots vor der Kamera. "Die Mädchen haben drei Produkte zur Auswahl, von denen sie eines bewerben sollen. Ein witziger Slogan, verkaufsstarke Argumente und übertriebene Gestik und Mimik sind heute absolut erwünscht", sagt Heidi Klum.

Ana entscheidet sich für eine Waschmittelbox und macht ihre Sache super. Heidi ist begeistert: "Sie hat geleuchtet. Ihr Auftritt war mega. Mit Alex zusammen war sie die Beste." Ana ist überglücklich - endlich gehört sie zur Topriege der GNTM-Models. Damit aber nicht genug. Ihre starke Performance geht im Entscheidungs-Walk weiter.

Ex-GNTM-Siegerin Stefanie Giesinger ist Gastjurorin

Modelmama Heidi Klum erklärt: "In dieser Woche dreht sich alles um Social Media. Und was darf da natürlich nicht fehlen? Na klar, die kleinen, süßen Emojis." Ob aufblasbare Kirsche, Chili, Kusslippen oder Flamme: Die GNTM-Models laufen in überdimensionalen, aufblasbaren Emoji-Kostümen des britischen Designers Jack Irving über den Catwalk. Die Herausforderung: Am Ende des Laufstegs müssen die GNTM-Models hinter einem XXL-Instagram-Rahmen ein Selfie schießen.

Achtung: Linda schießt bei der Kostümierung in Richtung Soulin, die einem aufblasbaren Stern steckt: "Das ist doch kein Stern, sondern eine Zielscheibe." War das nötig? Vielleicht hätte Gastjurorin Stefanie Giesinger, die 2014 "Germany’s Next Topmodel" gewonnen hat, helfen können, die Fronten wieder aufzuweichen - aber: nicht ihre Aufgabe. Sie soll zusammen mit Freund Marcus Butler die Models im Umgang mit den sozialen Medien trainieren.

Ana aus Nersingen ist bei Germany's Next Topmodel eine Runde weiter

Ana, die sich wie immer aus allen Streitigkeiten heraushält, darf als Herz mit Sternen ihr Bestes geben – Kitsch pur! Aber und das zählt ja gemeinhin in der Modelshow. Sie liefert ab: "Das war ja mal richtig süß, Ana hat ein supersüßes Lächeln", zeigt sich Klum begeistert. Gemeinsam mit Dascha und Alex gehört sie dieser Woche zu den drei besten Kandidatinnen. Natürlich bekommt sie ihr Foto und darf kommende Woche weiter davon träumen, "Germany’s Next Topmodel" zu werden. Die Show verlassen musste die 20-jährige Chanel.

