11:20 Uhr

Anwohnerin entsorgt Asche im Kompost: Hecke fängt Feuer

Die Kellmünzer Wehr musste am Donnerstag wegen eines Heckenbrands ausrücken.

Wegen starker Rauchentwicklung ruft der Nachbar die Feuerwehr.

Am Donnerstagvormittag ist die Polizei Illertissen zum Brand einer Hecke an der Lerchenhöhe in Kellmünz gerufen worden. Die Feuerwehr Kellmünz hat das Feuer schnell gelöscht. Es stellte sich heraus, dass eine Anwohnerin zuvor Asche im Kompost entsorgt hatte. Diese war offenbar noch nicht völlig erloschen, weshalb die Hecke Feuer fing.

Ein aufmerksamer Nachbar verständigt die Feuerwehr

Durch die Rauchentwicklung wurden Nachbarn auf das Feuer aufmerksam und verständigten die Feuerwehr. Der Schaden an der Hecke kann noch nicht beziffert werden, dürfte augenscheinlich jedoch gering sein. Das teilt die Polizei mit.

