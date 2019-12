27.12.2019

Arbeitsintensives Jahr

Geschäftsführerin der Senioren-GmbH Babenhausen berichtet über die Entwicklungen

Die Babenhauser Senioren-GmbH bietet weiterhin fünf Geschäftsfelder an: Das sind der Ambulante Pflegedienst, die Tagespflege, das Essen auf Rädern, das Betreute Wohnen und der Notruf. Im Rahmen der Jahresversammlung des Ambulanten Krankenpflegevereins (wir berichteten) berichtete Geschäftsführerin Silke Bolkart über ein arbeitsintensives Geschäftsjahr.

Der Schwerpunkt lag beim Ambulanten Pflegedienst, durch den im Schnitt rund 120 Menschen in Babenhausen und in der Verwaltungsgemeinschaft in ihrer eigenen Häuslichkeit gepflegt und versorgt wurden. Neben der pflegerischen und medizinischen Betreuung wird auch eine hauswirtschaftliche Unterstützung angeboten, so Bolkart. Im vergangenen Jahr galt es, pflegebedürftige Menschen, die zuvor ein privater Pflegedienst betreut hatte, zu integrieren. Dies hatte zur Folge, dass „zum ersten Mal in der Geschichte der Senioren-GmbH ein Aufnahmestopp in diesem Bereich verhängt werden musste“. Denn innerhalb eines Monats, so Bolkart, hatte sich die „Kapazität um 20 Prozent erhöht“. Inzwischen habe sich die Lage entspannt, die Senioren-GmbH konnte sich „für neue Patienten öffnen“.

Das ambulante Pflegeteam bestehe aus einer „gesunden Mischung aus langjährigen und auch jungen Kräften“. Diese genießen laut Bolkart „einen sehr guten Ruf“. Das bestätige der medizinische Dienst Jahr für Jahr, wobei auch heuer bei der Bewertung eine Eins vor dem Komma steht. Dieses Ergebnis beruht laut Bolkart auf zwei Säulen: „Ein überdurchschnittlich motiviertes Mitarbeiterteam und ein ambitionierter Förderverein“. Um langfristig in der Lage zu sein, alle Patienten versorgen zu können, sei die Senioren-GmbH stets auf der Suche nach liebevollen, passenden Pflegekräften.

Kontinuierlich steigend sind auch die Gästezahlen in der Tagespflege. Schon während der Planung des Anbaus für die Einrichtung sei die Erhöhung von zwölf auf 15 Plätze genehmigt worden. Nach rund achtmonatiger Bauzeit konnte der neue Entspannungs- und Beschäftigungsraum mit rund 39 Quadratmetern fertiggestellt werden. Auch der Außenbereich wurde neu gestaltet, was die Gäste der Tagespflege motivieren soll, sich an der Gartenarbeit zu beteiligen. Dass es dem Team gelinge, den Gästen eine „vertraute und familiäre Atmosphäre zu bieten“, beweisen laut Bolkart die Rückmeldungen der Familien der Gäste.

2019 sei das Interesse von privaten Haushalten am Essen auf Rädern „so hoch wie noch nie“ gewesen. Auch dort musste ein Aufnahmestopp verhängt werden. Trotz Erhöhung der Gebühr kann dieser Geschäftsbereich aber nicht gewinnbringend abgewickelt werden. Nicht nur dabei springt der Ambulante Krankenpflegeverein unterstützend ein. Die Umstellung auf Porzellan-Geschirr, weg vom Einweg-Geschirr, im vergangenen Jahr sei mit hohen Anschaffungs- und Personalkosten verbunden gewesen. Zusätzliche Energiekosten und Nutzungsgebühren fielen an.

Insgesamt zog die Geschäftsführerin eine durchaus positive Jahresbilanz. Silke Bolkart dankte im Namen der Mitarbeiter und Patienten für die großzügige Unterstützung des Ambulanten Krankenpflegevereins, des Marktes Babenhausen und zahlreicher privater Spender. (fs)

Themen folgen