Archäologischer Park in Kellmünz: Ist das neue Grundstück zu teuer?

Dieses Gebäude in der Rechbergstraße 7b in Kellmünz kauft der Landkreis für den Archäologischen Park in Kellmünz. Kritik gibt es vor allem an dem stattlichen Kaufpreis des Grundstücks.

Plus Der Landkreis Neu-Ulm kauft eine historisch wertvolle Fläche, die an den Kellmünzer Park angrenzt. Über den Preis des Grundstücks kommt es jedoch zum Streit.

Von Anna Katharina Schmid

Seit zwölf Jahren liegen die historischen Kostbarkeiten in Kisten verpackt in Räumen der Förderschule Weißenhorn. Große Keramiken, Waffen, Blasebalgdüsen aus der Bronzezeit: Funde aus der reichen Geschichte der Region, fein säuberlich in Kisten konserviert. Das könnte sich bald ändern: Mit dem Beschluss des Kreistages vom Freitag ergibt sich die Chance, dass die Funde in Zukunft ausgestellt werden. Zwar hat sich ein neuer, geeigneter Ort ergeben, doch am Kaufpreis scheiden sich die Geister. Es geht um ein historisches, sanierungsbedürftiges Gebäude – und die Frage, wie viel Geld in das Projekt fließen soll.

Der Standort alten Post in Senden erwies sich als nicht geeignet

Der zuerst angedachte Standort der alten Post in Senden wurde im Rahmen einer Machbarkeitsstudie als nicht brauchbar erachtet. Keine weiteren touristischen Attraktionen in der Stadt und reichlich Konkurrenz durch andere Museen in der Region waren die größten Nachteile der alten Post. Doch es eröffnete sich eine Alternative: eine Erweiterung des Archäologischen Parks in Kellmünz durch eine direkt daneben liegende Fläche.

Wie der Bürgermeister der Gemeinde Michael Obst bereits im Mai bekannt gab, steht ein Grundstück zum Verkauf, das direkt an den Park angrenzt. Dabei handelt es sich um historisch wertvolles Gebiet. Auf dem zu verkaufenden Grund „Rechbergring 7b“ befindet sich ein Wohnhaus mit sechs Zimmern und einer Wohnfläche von 140 Quadratmetern. Das Gebäude ist Teil eines denkmalgeschützten Baus aus dem Jahr 1726 und Kreisarchäologe Richard Ambs zufolge ein alter Zehentstadel des Adelsgeschlechts der Rechberger.

Der Kaufpreis des Grundstücks führt zu Diskussionen im Kreistag

Über die Aufwertung des Archäologischen Parks in Kellmünz durch diese Erweiterung herrscht Konsens im Gremium. Kritik entzündet sich am Kaufpreis. Für das gesamte Grundstück mit seiner Fläche von 876 Quadratmeter verlangt der Verkäufer 259.000 Euro. Zuzüglich sei eine Provision von etwa 9.200 Euro für die Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen zu entrichten. Der Gesamtbetrag setze sich aus dem Bodenrichtwert sowie dem Wert des Gebäudes und der Außenanlagen zusammen.

Kurt Baiker, Fraktionschef der Freien Wähler, lehnt einen Kauf zu dem genannten Preis entschieden ab. Das in seinen Worten „denkmalgeschützte Klo“, das zuletzt 1957 überholte Gebäude, sei überteuert. „Der Landkreis kauft ein Objekt, das komplett saniert werden muss und nur Geld kostet“, sagt Baiker. Das Grundstück sei maximal 80.000 Euro wert. Seiner Meinung stimmen einige Kreisräte zu. Wolfgang Schrapp (FWG) sagt, das Grundstück sei für private Käufer nicht verwertbar. Der Grund: die unzähligen Auflagen für das denkmalgeschützte Gebäude. Eine große Nachfrage bestehe daher nicht – daher soll noch einmal neu über den Kaufpreis entschieden werden.

Im Boden des Grundstücks in Kellmünz schlummern bedeutende Fundstücke

Viele Kreisräte setzen sich für den Kauf ein. Josef Kränzle von den Freien Wählern betont die besondere Beschaffenheit des Grundstücks: „Wir kaufen kein Gebäude, sondern historischen Grund.“ Im Boden der Fläche, die sich bisher in privater Hand befunden hat, werden wichtige Teile des ehemaligen Römerkastells vermutet. Diese könnten im Zuge des Erwerbs ausgegraben, untersucht und ausgestellt werden: ein Gewinn für die Gemeinde Kellmünz. „So können wir auch dem letzten Zipfelchen im Landkreis kulturell etwas zukommen lassen“, sagt Kränzle.

Landrat Thorsten Freudenberger weist die Kritik an den Kosten für das Grundstück zurück. Es sei kein „Fantasie-Preis“, eine fachliche Gebäudebewertung habe stattgefunden. Er sieht Entwicklungspotenzial in dem Grundstück. Womöglich könne man die in Kellmünz im Boden ausgegrabenen Fundstücke berücksichtigen und die Struktur des Kastells offenlegen: Er stelle sich vor, dass Besucher etwa über Glas gehen und unter sich Mauerreste des Kastells sehen.

So könnte das neue Gebäude den Archäologischen Park in Kellmünz aufwerten

Viele Kreisräte sehen in dem Kauf eine einmalige Möglichkeit, den bestehenden Park zu vergrößern und dort künftig die kreisarchäologische Sammlung auszustellen. Heiko Schleifer, der Leiter des Fachbereichs Schule, Kindergarten, Sport und Kultur im Landratsamt Neu-Ulm, stellt mögliche Nutzungen vor. Das Gebäude könnte seiner Darstellung nach mit Sanitäranlagen für Besucher ausgestattet werden und Ausstellungsräume bieten. Der Park in Kellmünz sei bereits etabliert, jedes Jahr kämen etwa 3000 bis 4000 Besucher. Durch eine Erweiterung mit Innenräumen könnte die Museumspädagogik gestärkt werden, sodass etwa Schüler den Park auch bei schlechter Witterung besuchen könnten.

Stellvertretender Landrat Franz Clemens Brechtel betont die Bedeutung des Kaufs: „Das Grundstück ist ein wichtiger Schlüssel für die Zukunft“. Zwar gebe es noch kein festes Konzept, doch das Gebäude sei ein guter Einstieg für die weitere Planung. Dieser Einstellung folgte das Gremium: Mit 57 gegen 10 Stimmen, hauptsächlich vonseiten der Freien Wähler und aus den Reihen der Grünen, beschloss der Kreistag den Kauf der Fläche in Kellmünz.

