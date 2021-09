Kirchenkunst: Maria und ihr Kind sind in Au eingezogen

Plus Die Pfarrgemeinde Au setzt ihrer Kirchenpatronin ein besonderes Denkmal. Die Kirchenbesucher haben die Marienstatue längst angenommen.

Auch die neue Pfarrkirche im Illertisser Stadtteil Au trägt den Namen " Mariä Himmelfahrt". Doch anders als im geschichtsträchtigen Altbau mit der berühmten Marienfigur des Bildhauers Christoph Rodt war die Kirchenpatronin im Neubau bislang nicht präsent. Aber im Zuge der Generalsanierung 2017 wieder eingeplant – und sie ist mit ihrem Kind zwischenzeitlich auch eingezogen. Die in strahlendem Weiß gehaltene Marienfigur mit goldfarbenem Jesusknaben auf dem Schoß hat den leeren Platz neben dem Altar eingenommen. Sie stiehlt durch ihre mütterliche Ausstrahlung dem modernen Altar mit leuchtend-roten Glassteinen fast die Show. Etwas verspätet wegen der Corona-Vorschriften hat sie Pfarrer Andreas Specker kürzlich gesegnet.