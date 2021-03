vor 48 Min.

Auch in Babenhausen sind jetzt Schnelltests möglich

Das Angebot an Schnelltests im Unterallgäu wird ausgebaut. Hier gibt es die wichtigsten Informationen dazu.

Das Testangebot im Landkreis Unterallgäu wird weiter ausgebaut. Auch in Babenhausen besteht ab Montag die Möglichkeit, einen Corona-Schnelltest zu machen. Das Rotkreuzhaus, Bahnhofstraße 4, hat dafür vorerst Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 17 bis 20 Uhr geöffnet. Hier ist keine Terminvereinbarung nötig.

Auch in Erkheim werden Schnelltests gemacht

Seit Donnerstag werden im Testzentrum in Erkheim neben PCR-Tests auch Schnelltests angeboten. Am ersten Öffnungstag wurden rund 80 Schnelltests durchgeführt, es wären sogar bis zu 300 Tests pro Tag möglich. Hier muss man sich für einen Schnelltest anmelden, online oder telefonisch unter 08261/995-406. Damit man nach dem Test nicht warten muss, erhält man das Ergebnis per SMS oder online.

Auch einige Apotheken im Landkreis bieten Schnelltests an. Das Landratsamt hat angekündigt, in der kommenden Woche eine entsprechende Liste zu veröffentlichen. (AZ)

