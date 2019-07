vor 20 Min.

Auer Grundschüler verabschieden Rektorin mit dem Fähnchentanz

Die Rektorin der Grundschule Au, Waltraud Galsterer, geht in Pension. Die Hobbygärtnerin erklärt, was Schüler und Pflanzen gemeinsam haben

Von Alfred Grimm

Zum Ende des Schuljahres hat sich die Rektorin der Karl-August-Forster-Grundschule Au für immer in die Ferien verabschiedet. Waltraud Galsterer, die die Schule 18 Jahre lang leitete, ist jetzt im Ruhestand.

Galsterer wuchs im mittelfränkischen Windsbach auf und studierte Lehramt an der Universität Erlangen-Nürnberg. Nach dem Studium hat es sie nach Schwaben verschlagen, wo sie bis zu ihrer Pensionierung unterrichtete. Sie kam zunächst an die Volksschulen Vöhringen und Bellenberg und dann nach Wullenstetten, wo sie acht Jahre lang Konrektorin war. 2001 wurde sie als Schulleiterin nach Au versetzt. Unvergessen ist ihr erster Unterrichtstag dort. Das war nämlich der 11. September – Nine Eleven, der Tag der Terroranschläge auf das World-Trade-Center.

Welche Werte in der Schule wichtig sind

Galsterer wollte schon sehr früh Lehrerin werden. Als Kind spielte sie gerne „Schule“ und unterrichtete Nachbarskinder. Dass sie einen Beruf wählen wird, der mit Kindern zu tun hat, war ihr immer klar. Als sie dann Lehrerin war, wollte sie Schule auch selbst gestalten und wurde Schulleiterin. Ihr sei die Werteerziehung in einer sich schnell wandelnden Gesellschaft immer wichtig gewesen, sagt sie. Besonders viel Wert habe sie auf gegenseitige Achtung, auf Höflichkeit und friedlichen Umgang der Schüler und Schülerinnen untereinander gelegt.

In den 18 Jahren an der Grundschule Au habe ihr auch das Schulleben sehr am Herzen gelegen. Stets in Erinnerung bleiben werde ihr der Fähnchentanz, der immer am Anfang der Schulfeste stand. Auf Galsterers Wunsch führten die Kinder diesen Tanz auch bei ihrer Abschiedsfeier auf. Sie war und arbeitete gerne in Au und der Abschied falle ihr schwer, sagte die Lehrerin.

Hobby: Galsterer sammelt gerne Herzen

Als große Pflanzenfreundin wäre ihr alternativer Beruf wahrscheinlich Gärtnerin gewesen. Im Garten zu arbeiten sei für sie Erholung pur, sagt Galsterer. Ihren Garten und ihr Haus zieren zahlreiche Dekorationen und Sprüche mit Herzen. Ihr zweites Hobby ist nämlich das Sammeln von allem, was mit Herzen zu tun hat. Passend dazu lautet auch der Lieblingsspruch der ehemaligen Schulleiterin: „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ Das Zitat stammt aus „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry. Pflanzen und Kinder haben nach Galsterers Meinung vieles gemeinsam: Man sieht sie aufwachsen, man muss ihnen die Zeit geben, die sie brauchen, um sich zu entwickeln und sie geben später dem Lehrer und Gärtner die in sie investierte Arbeit durch Freude an der Schule beziehungsweise am Garten zurück.

