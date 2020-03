vor 35 Min.

Auf wen fällt die Wahl? Fünf Fragen an die Bürgermeisterkandidaten

Am 15. März werden in der Region die Bürgermeister gewählt. Wir haben die Kandidaten gefragt, was sie bewegt – und warum sie glauben, der oder die Richtige für das Amt zu sein.

Nur noch wenige Tage bis zur Kommunalwahl in Bayern. Für die Bürgermeisterkandidatinnen und -Kandidaten in der Region wird sich am Sonntag entscheiden, ob sie sich durchsetzen konnten - bei einigen ist die Frage spannend, wie das Ergebnis ihrer Wiederwahl aussehen wird. Wir haben allen Kandidatinnen und Kandidaten fünf Fragen darüber gestellt, warum sie gewählt werden möchten - und welche Projekte ihnen in ihrem Ort wichtig sind. Hier finden Sie die Antworten der Bewerber:

Landkreis Neu-Ulm:

Landkreis Unterallgäu:

Babenhausen: Otto Göppel, Amtsinhaber, CSU; Walter Kalischek, FW; Benedikt Neubauer, Grüne

Egg: Wolfgang Walter, Freie und Überparteiliche Wählervereinigung

Kettershausen: Markus Koneberg, FWG

Kirchhaslach: Franz Grauer, Amtsinhaber, Freie Wähler

Oberschönegg: Günther Fuchs, Amtsinhaber; Radim Tatka, FWV Dietershofen;

Winterrieden: Hans-Peter Mayer, Amtsinhaber, CSU

