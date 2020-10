vor 31 Min.

Auffahrunfall bremst den Reiseverkehr auf der A7

Plus Immer wieder staute es sich am Samstag auf der Autobahn A7. Mittags bremste dann auch noch ein Auffahrunfall die Reisenden aus.

Den ganzen Samstagvormittag über herrschte auf der Autobahn A7 starker Reiseverkehr in Richtung Norden. Zwischen Memmingen und dem Dreieck Hittistetten ergaben sich immer wieder Staus und zähflüssiger Verkehr. Zu allem Überfluss ereignete sich kurz vor 12 Uhr mittags zwei Kilometer nördlich der Ausfahrt Altenstadt auch noch ein Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen, wodurch die linke Spur für die Abschleppfahrzeuge und die polizeiliche Unfallaufnahme gesperrt werden musste.

Falsche Angabe beim Notruf: Feuerwehr musste wenden

Bei dem Auffahrunfall erlitt eine Person leichte Verletzungen und musste in eine Klinik gebracht werden. Zunächst war wegen einer falschen Angabe im Notruf die Feuerwehr Illertissen alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte auf der Anfahrt in Richtung Süden feststellten, dass sich der Unfall auf der Gegenseite ereignet hatte, wendeten die Illertisser in Altenstadt, ließen gleichzeitig die dortige Wehr alarmieren und fuhren die Einsatzstelle an. So konnte die Unfallstelle gut abgesichert und der Verkehr einspurig links vorbei geleitet werden.

Bis zum Ende der Unfallaufnahme hatte sich ein Stau gebildet, der bis zur Einfahrt Berkheim zurück reichte. Auch als die Unfallstelle geräumt war, kam der Verkehr nur langsam wieder in Gang. (wis)

