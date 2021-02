vor 54 Min.

Aus der Corona-Krise gelernt: Stadt Dietenheim baut digitale Angebote aus

Die Dietenheimer Verwaltung will in Sachen Digitalisierung nachlegen.

Finanziell spürt die Gemeinde die Auswirkungen der Krise noch nicht so stark wie befürchtet. Doch bei der Digitalisierung wurde deutlich, dass nachgelegt werden muss.

Von Wilhelm Schmid

Besser als erwartet hat die Stadt Dietenheim die mit der Corona-Krise verbundenen finanziellen Probleme zumindest vorläufig überstanden: Wie Bürgermeister Christopher Eh berichtet, konnten die unvermeidlichen Verluste sowohl durch diverse Einsparungen als auch besonders durch Ausgleichszahlungen des Bundes kompensiert werden. Allerdings erwartet er für die kommenden beiden Jahre „einen gehörigen Schlag“, falls sich die allgemeine Lage nicht bald spürbar verbessert.

Trotz Digitalisierung: Präsenzsitzungen sollen in Dietenheim Normalfall bleiben

Weitere Tagesordnungspunkte der Februarsitzung des Gemeinderates befassten sich ebenfalls mit Auswirkungen der Krise: Der Digitalisierungsprozess in der Verwaltung wird weiter vorangetrieben. Es soll künftig einfacher werden, Sitzungen in digitaler Form abzuhalten. Hierzu wurde von der Verwaltung ein umfangreicher Bericht über die dazu notwendigen Maßnahmen gegeben. In dieselbe Richtung gingen die Beschlüsse zum Ausbau von zwei „Point-of-Presence“-Standorten für schnelleres Internet im Stadtbereich. Durch die damit erzielte Verbesserung der Internetversorgung werden beispielsweise auch Videositzungen erleichtert. Dabei machte Bürgermeister Eh im Gespräch mit unserer Redaktion keinen Hehl daraus, dass Onlinesitzungen die neue Normalität werden. Präsenzsitzungen haben weiterhin Vorrang, wenn es die Umstände erlauben. Dabei sei der gesamte Ablauf einfach effektiver, so der Bürgermeister. Als weitere Voraussetzung für Videositzungen wurde auch die städtische „Hauptsatzung“, in Bayern als Geschäftsordnung bekannt, entsprechend angepasst.

Bei diesen Bauprojekten ist man nun einen Schritt weiter

Für drei größere Baumaßnahmen wurden die Kostenfeststellungen vorgelegt: Der Ausbau des Dachgeschosses im Rathaus sowie die Abbiegespur auf der Landesstraße 260 zum neuen Edeka-Markt im nördlichen Ortsbereich und die Abbruch- und Baumaßnahmen im ehemaligen Amann-Areal blieben in ihrer Summe um rund siebentausend Euro unter den Voranschlägen. Im Rahmen der Vorbereitung des Haushaltsplanes 2021, der in der Märzsitzung verabschiedet werden soll, wurde auf dringenden Wunsch des Grundschul-Elternbeirates die zunächst zurückgestellte Renovierung der Schultoiletten wieder aufgenommen.

Für den Fortgang der Planungen zum Neubau des Kindergartens „St. Josef“ wurden die eingereichten Vorentwürfe vergütet und die Ratsmitglieder Peter Beck und Martin Linder in den Fachgutachterausschuss berufen. Abschließend wurden, um die Sitzung in der Corona-Zeit nicht zu sehr in die Länge zu ziehen, sowohl die gesetzlich vorgeschriebene Jahresstatistik über die Gemeinde als auch der Bericht der städtischen Sozialarbeit schriftlich vorgelegt und ohne Diskussion zur Kenntnis genommen.

