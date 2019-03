19:00 Uhr

Aus im Glashaus: Wie steht es um die Illertisser Kulturszene?

So mancher mag es für einen verschmerzbaren Verlust halten – aber das Aus von „Kultur im Glashaus“ macht das kulturelle Leben in Illertissen ein bisschen weniger bunt.

Von Jens Carsten

So mancher mag es für einen verschmerzbaren Verlust halten – aber das in dieser Woche erklärte Aus von „Kultur im Glashaus“ (KiG) macht das kulturelle Leben in Illertissen ein bisschen weniger bunt. Ob Chopin, Gespenstermusik oder die Lausbubenstreiche von Max und Moritz: Im Glashaus des Museums für Gartenkultur wurde nicht ganz Alltägliches geboten. Dass Organisator Reinhard Hemmer, 71, mit Liebe und Herzblut bei der Sache war, konnte man spüren. Und das führte regelmäßig Besucher aus dem weiteren Umland nach Illertissen. Dieser Anziehungspunkt fehlt jetzt. Schade drum. Einen Abgesang auf die kulturelle Vielfalt in Illertissen braucht man trotzdem nicht anstimmen. Das Angebot ist weiter riesig.

Auch ohne KiG ist viel geboten

Die Konzerte auf dem abgesperrten Marktplatz sind Publikumsmagneten, zur Musiknacht füllen sich Kneipen und Straßen, dazu kommen „Run-Bike-Rock“ und Illermusikfestival. Auch um Illertissen herum versteht man es zu feiern: Die recht berühmte Partykapelle Dorfrocker spielt heuer gleich drei Mal in der Region. Über Langeweile dürften also weder Illertisser noch Illertissen-Besucher klagen. Zumindest wenn sie gerne Popmusik hören. Ob das auf Dauer auch für Klassik-Genießer gilt – angesichts des Endes von KiG kann man ins Grübeln kommen.

Was ist mit "Kultur im Schloss"?

Überregional bekannt ist Illertissen bei Kulturfans vor allem für die Reihe „Kultur im Schloss“. Weltbekannte Künstler locken Zuhörer aus ganz Süddeutschland an. Ähnlich wie es bei KiG war, ist die Organisation der Reihe mit einem Namen verknüpft. Was wenn Fritz Unglert nicht mehr mag? Das steht momentan zwar nicht zu befürchten, wie der 78-Jährige bekundet. Fraglich ist aber, ob sich ein ehrenamtlicher Nachfolger mit ähnlichem Verve und Netzwerk finden ließe. Möglicherweise bleibt es also einmal an Stadtrat und Stadtverwaltung hängen, den Ruf Illertissens als Klassik-Juwel zu retten. Wenn es um die Übernahme der teuren weil hochkarätigen Schlosskonzerte geht. Oder gar um den Bau einer entsprechenden Halle.

Das Aus von Kultur im Glashaus: Mehr darüber lesen Sie hier:

Ende im Glashaus: Illertissen verliert eine beliebte Konzertreihe

Themen Folgen