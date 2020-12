vor 40 Min.

Auto gerät in Kettershausen in Brand

Die alarmierten Feuerwehren löschten einen Autobrand am Samstag in Kettershausen.

Ein Auto hat am Samstag in Kettershausen gebrannt. Es entstand ein Totalschaden.

Ein Auto hat am Zweiten Weihnachtsfeiertag in Kettershausen gebrannt. Das Feuer brach nach Angaben der Polizei am späten Samstagnachmittag im Motorraum des Fahrzeugs aus und führte zu einem Totalschaden.

Das Auto war laut Polizeibericht kurze Zeit zuvor bewegt worden und geriet vermutlich wegen eines technischen Defekts in Brand. Durch ihren schnellen Einsatz konnten die alarmierten Feuerwehren aus Kettershausen und Babenhausen ein Übergreifen der Flammen auf ein nahe gelegenes Gebäude verhindern. Das Haus wurde abschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro, so erste Schätzungen. (az/wis)

Lesen Sie auch:

Themen folgen