14:13 Uhr

Auto kommt in Oberschönegg von glatter Straße ab und überschlägt sich

Ein Glätteunfall hat sich am Donnerstag nahe Oberschönegg ereignet. Was passiert ist.

Ein Autounfall hat sich in den Morgenstunden des Donnerstags bei Oberschönegg ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war eine 32-jährige Autofahrerin auf der Ortsverbindungsstraße MN8 von Babenhausen kommend in Richtung Oberschönegg unterwegs. Circa 700 Meter vor der Ortseinfahrt kam das Auto aufgrund der Straßenglätte nach links von der Fahrbahn ab. Es überschlug sich und kam auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Die Insassin wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 9000 Euro. (AZ)

