vor 5 Min.

Auto überschlägt sich an der „Porschekurve“

Ein Unfall hat sich am Dienstagmorgen bei Babenhausen ereignet. Die Fahrerin eines Autos wurde dabei schwer verletzt.

Ein Auto hat sich am Dienstag an der sogenannten Porschekurve bei Babenhausen überschlagen. Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 47-Jährige am frühen Morgen auf der Staatsstraße 2020 und kam im Bereich der Kurve nahe dem Ortsausgang von Babenhausen in Richtung Oberroth alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Die Frau überschlug sich mit ihrem Wagen. Das Fahrzeug kam etwa 35 Meter abseits der Straße zum Stehen. Wegen ihrer Verletzungen wurde die Fahrerin in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Unfallzeit herrschte im Bereich der „Porschekurve“ Straßenglätte. Die näheren Umstände des Unfallhergangs seien noch ungeklärt, lässt die Polizei wissen. Die 47-Jährige konnte dazu bislang nicht befragt werden. An ihrem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von geschätzten 3500 Euro. (az)

