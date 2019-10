15:00 Uhr

Autofahrer sieht in Illertissen rot

Ein Autofahrer packte in Illertissen einen Fußgänger am Hals. Wie es dazu gekommen ist.

Einem Autofahrer ist am Dienstagabend in Illertissen offenbar der Kragen geplatzt. Er packte einen Fußgänger am Hals, der ihm signalisiert hatte, langsamer zu fahren.

Wie die Polizei berichtet, überquerten gegen 23 Uhr eine 18-Jährige und ihr 23-jähriger Begleiter zu Fuß die Weiherstraße. Zur gleichen Zeit kam ein 20-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Weiherstraße angefahren – nach Meinung des Fußgängers zu schnell. Der 23-Jährige signalisierte dem Fahrer, dass er langsamer fahren solle. Dieser hielt kurzerhand an, stieg aus, packte den Fußgänger am Hals und schob ihn beiseite. Danach stieg er wieder in seinen Wagen und fuhr davon.

Der Fahrer konnte laut Polizei ermittelt werden. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung. (az)

