Autofahrerin hatte falsch geparkt: Radfahrer verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall in Illertissen erheblich verletzt worden. Auslöser war offenbar ein falsch geparktes Auto.

Bei einem Unfall in Illertissen ist am Mittwochnachmittag ein Radfahrer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte eine 38-jährige Autofahrerin ihren Wagen in der Robert-Bosch-Straße verkehrswidrig in Fahrrichtung links vor den dortigen Altglascontainern geparkt. Beim Anfahren übersah sie deshalb den von hinten herannahenden Radfahrer, der in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern.

Zusammenstoß mit Auto: Radfahrer muss ins Krankenhaus

Der Radfahrer zog sich bei dem Sturz nicht unerhebliche Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus behandelt werden, heißt es im Polizeibericht. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (az)

