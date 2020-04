11:43 Uhr

Autos brennen in Illereichen aus

Ein Auto begann zu brennen, dann sprang das Feuer noch auf zwei weitere Fahrzeuge über.

Von Wilhelm Schmid

Um kurz nach 23 Uhr haben Anwohner die Feuerwehr am Dienstag wegen eines Brands in Illereichen alamiert: Bei einem Wohnhaus in der Bismarckstraße war in einem Auto, das unter einem Carport eingestellt war, Feuer ausgebrochen. Dieses griff sofort auf ein daneben stehendes Auto über, und auch ein drittes Fahrzeug wurde beschädigt. Zwei Fahrzeuge, die unter dem Carport standen, brannten komplett aus. Ein drittes Fahrzeug unter dem Carport wurde während der Löscharbeiten schwer beschädigt.

Nachdem die Anwohner Alarm ausgelöst hatten, unternahmen sie erste Löschversuche mit Pulverlöschern. Dann trafen die Feuerwehren aus Illereichen und Altenstadt mit starken Kräften ein. Die Feuerwehr Illereichen hatte dabei einen kurzen Weg, den das Brandobjekt befindet sich in unmittelbarer Nähe des Gerätehauses.

Schaden beträgt rund 50.000 Euro

Dank der frühzeitigen Entdeckung des Brandes konnte verhindert werden, dass das Feuer auf das direkt angebaute Wohnhaus übergriff. Der Carport wurde stark beschädigt. Die Feuerwehren waren mehrere Stunden im Einsatz. Im Haus wohnt eine sechsköpfige Familie; verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von einem Sachschaden von 50.000 Euro aus.

