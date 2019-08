vor 13 Min.

Autos prallen zusammen: Senior wird verletzt

Zwei Autos sind am Dienstagvormittag an der Kreuzung von Illertissener Straße und Staatsstraße 2031 bei Jedesheim zusammengestoßen: Ein Mann wurde dabei verletzt.

Auf der Kreuzung von Illertissener Straße und Staatsstraße 2031 hat es gekracht. Ein 80-Jähriger übersah den Wagen eines 82-Jährigen.

Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 80-Jähriger mit seinem Wagen gegen 11 Uhr auf die Staatsstraße 2031 einbiegen und übersah dabei offenbar das Fahrzeug eines vorfahrtsberechtigten 82-jährigen Mannes. Es kam zum Zusammenstoß.

Verletzter wird ins Krankenhaus gebracht

Dabei zog sich der ältere der beiden Fahrer leichte Verletzungen zu. Sanitäter brachten ihn zur Versorgung in ein Krankenhaus. Durch die Kollision entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 13.000Euro, heißt es im Polizeireport weiter. (az)

