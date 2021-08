Achtung, Baustelle: Arbeiten an Ortsdurchfahrt von Babenhausen beginnen

Plus Ab kommendem Montag ist die Babenhauser Ortsdurchfahrt im Bereich des Fuggerschlosses gesperrt. Am Espach startet die Straßensanierung.

Ab der kommenden Woche müssen sich die Menschen in und um Babenhausen auf Umwege gefasst machen: Die Straße, die von Weinried kommend in den Ortskern führt, wird ab Montag, 30. August, zur Baustelle. Los gehen die Arbeiten auf Höhe des Espachplatzes und des Fuggerschlosses. Eine Umleitung wird eingerichtet.