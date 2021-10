Babenhausens Alt-Herren-Kicker verpassen nur knapp die Sensation

Plus Bei der bayerischen AH-Meisterschaft verlangen die Routiniers des TSV Babenhausen sogar dem FC Bayern München alles ab. Ob sich der Ausflug gelohnt hat.

Nach Geisenhausen bei Landshut in Niederbayern führte die Reise für die Alt-Herren-Fußballer des TSV Babenhausen. Bei der bayerischen Meisterschaft der Ü32-Kicker waren die Unterallgäuer das Überraschungsteam. Beinahe wäre ihnen sogar der Coup gelungen, Titelverteidiger FC Bayern München jedenfalls verlangten sie alles ab.