Babenhauser Flüchtlingshelfer ärgern sich über Bürokratie

Plus Der Vorsitzende des Babenhauser Asylhelferkreises berichtet von einem Fall, der ihn fuchst. Es geht um 26,30 Euro - und um ein aus seiner Sicht grundlegendes Problem.

Als er den Brief liest, kann Adi Hoesle aus Babenhausen nur den Kopf schütteln. Die Zeilen spiegeln seiner Meinung nach den "bürokratischen Irrsinn" wieder, der Asylhelferkreisen, wie er einen leitet, regelmäßig begegnet. Sie sind an einen anerkannten Flüchtling adressiert, der kurzzeitig arbeitslos gemeldet war. Und der nun des Betrugs verdächtigt wird.