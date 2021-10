Babenhausen

06:30 Uhr

Ein Meister an der Orgel gastiert in der Babenhauser Pfarrkirche St. Andreas

Beim Gastspiel in der Pfarrkirche St. Andreas präsentierte der aus Budapest/Györ angereiste Professor István Ruppert auf der Sandtner-Orgel viele Höhepunkte.

Plus István Ruppert, ein Konzertorganist aus Ungarn, entlockt der Babenhauser Sandter-Orgel eine Klangvielfalt, die in Staunen versetzt.

Von Claudia Bader

Der Gefangenenchor aus der Oper Nabucco von Giuseppe Verdi ist vorwiegend in Konzertsälen zu hören. Aber auch in einer Kirche kann die weltberühmte Komposition mitreißen. Vor allem, wenn sie von einem Meister seines Fachs auf der Orgel gespielt wird. Bei einem Gastauftritt in der Babenhauser Pfarrkirche St. Andreas breitete der aus Ungarn angereiste Professor István Ruppert die gesamte Klangpalette des königlichen Instruments aus.

