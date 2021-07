Fahrer verursacht Unfall in Babenhausen und flüchtet

Ein Unfall mit Fahrerflucht hat sich in Babenhausen ereignet. Eine 22-Jährige musste einem anderen Fahrer ausweichen und rammte ein Straßenschild.

Der oder die Fahrerin eines hellen Autos hat am Samstagabend einen Unfall verursacht und ist dann einfach weitergefahren. Das teilt die Polizei mit. Eine 22-jährige Autofahrerin fuhr gegen 20.30 Uhr in Babenhausen ortsauswärts auf der Memminger Straße. An der Abzweigung nach Kellmünz, in einer scharfen Linkskurve, kam ihr ein helles Fahrzeug entgegen, welches die Mittelspur überfuhr und sie zum Ausweichen zwang. Infolgedessen kollidierte die Verkehrsteilnehmerin mit einem Straßenschild, wodurch nicht unerheblicher Fremdschaden entstand. Der andere Verkehrsteilnehmer, welcher den Verkehrsunfall realisiert haben muss, entfernte sich unerkannt. Zeugen des Vorfalls sollen sich bei der Polizeiinspektion Memmingen unter der Telefonnummer 08331/1000 melden. (AZ)