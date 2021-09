Babenhausen

vor 16 Min.

Gibt es im Raum Babenhausen genug Kinderbetreuungs-Plätze?

Viele Kommunen sind mit einem steigenden Bedarf an Kinderbetreuung konfrontiert. Wir haben bei den Mitgliedsgemeinden nachgefragt, wie die Lage in der VG Babenhausen ist.

Plus In Kettershausen und Babenhausen gibt es Platzprobleme in den Kitas. Wie sieht es in den anderen Orten in der Verwaltungsgemeinschaft aus, die eine Kinderbetreuung anbieten?

Von Sabrina Karrer

Das neue Kindergartenjahr ist erst wenige Tage alt. In den kommenden Monaten werden wieder Hunderte Mädchen und Buben in der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen betreut. Können die Einrichtungen den Bedarf der Familien decken oder stoßen sie räumlich und personell an Grenzen? Unsere Redaktion hat bei den sechs Mitgliedsgemeinden nachgefragt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen