Babenhausen

29.10.2021

Trinkwasser in Babenhausen: Mehr als ein Viertel geht ungenutzt verloren

In Babenhausen kommt mehr als ein Viertel des geförderten Trinkwassers nicht in den Haushalten an.

Plus Seit Jahren hat Babenhausen hohe Wasserverluste zu verzeichnen. Auch 2020 lagen die Werte weit über dem, was vertretbar ist. Was trotzdem zuversichtlich stimmt.

Von Sabrina Karrer

Auf den Vergleich mit den gefüllten Badewannen hat unsere Redaktion schon mehrmals zurückgegriffen, um zu verbildlichen, wie viel Trinkwasser jedes Jahr in Babenhausen ungenutzt im Boden versickert. Auch 2020 ging viel zu viel davon auf dem Weg in die Haushalte verloren: mehr als ein Viertel des Wassers, das in den Brunnen gefördert wird - 26,8 Prozent. Als normal gelten laut Marktgemeinde Werte bis zu 15 Prozent. Warum sie trotzdem zufrieden mit der Bilanz der Wasserversorgung ist, war in der Sitzung des Marktrats am Mittwoch zu erfahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

