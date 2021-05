Betrunkener Autofahrer liefert sich ein Rennen mit der Polizei

Ein Autofahrer will sich einer Polizeikontrolle in Babenhausen entziehen und rast davon. Bei Unterroth wird er angehalten. Sein Verhalten hat Folgen.

Mit einer rasanten Fahrt hat ein Autofahrer versucht, vor der Polizei zu flüchten und so einer Kontrolle in Babenhausen zu entgehen. Als der Mann später bei Unterroth angehalten wurde, stellte ich heraus, dass der 49-Jährige unter Alkoholeinfluss stand.

Der 49-Jährige fuhr mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 Kilometern pro Stunde

Dem Polizeibericht zufolge wollte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Memmingen am Donnerstagabend nach 22 Uhr einen Autofahrer überprüfen, der in der Bahnhofstraße in Babenhausen unterwegs war. Der 49-Jährige missachtete die Anhaltesignale und entzog sich anschließend mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 Kilometern pro Stunde der Kontrolle.

Auf Höhe Unterroth, so teilt die Polizei weiter mit, hätte das Auto schließlich im Rahmen einer Fahndung angetroffen werden und angehalten werden können. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,6 Promille. Gegen den 49-Jährigen wird nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ermittelt. Der Mann hatte nämlich auch die nächtliche Ausgangssperre missachtet. (AZ)

