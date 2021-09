Babenhausen

07:30 Uhr

Wann die Arbeiten für den neuen Gänsberg-Spielplatz starten

Kinder sollen in Babenhausen bald auf einem neuen Spielplatz toben können.

Plus In Babenhausen soll ein großer "Abenteuerspielplatz" eine in die Jahre gekommene Anlage ersetzen. Das ist geplant.

Von Sabrina Karrer

Kinder aus Babenhausen und der Umgebung können sich auf einen neuen Ort zum Rutschen, Schaukeln und Wippen freuen: Der Kinderspielplatz am Gänsberg wird demnächst neu gestaltet. In der ersten Oktoberwoche sollen die Arbeiten starten, kündigt Bürgermeister Otto Göppel an. Die Familien erwartet eine Anlage, die sich die Marktgemeinde Babenhausen einiges kosten lässt.

