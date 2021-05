Babenhausen

10:14 Uhr

Zusammenstoß in Babenhausen: Polizei nennt Details zum Unfallhergang

Plus Am Montag hat sich ein schwerer Unfall bei Babenhausen ereignet. Die Polizei nennt jetzt Details zum Unfallhergang.

Nach dem schweren Unfall am Pfingstmontag östlich von Babenhausen hat die Polizei weitere Details zum Unfallhergang mitgeteilt. Demnach fuhr gegen 12.40 Uhr ein 60-Jähriger mit seinem Transporter auf einem Feldweg von der Aspenstraße aus in Richtung St2017, die nach Kirchhaslach führt. Dort angekommen wollte der Mann die Staatsstraße geradeaus kreuzen und in den nächsten Feldweg fahren. Bei dem Vorgang übersah er einen von rechts aus Babenhausen kommenden und vorfahrtsberechtigten 55-jährigen Citroen-Fahrer. Es kam laut Polizei zu einer frontal-seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Der Transporter und das Auto wurden durch die Wucht des Aufpralls in ein angrenzendes Feld geschleudert. Der Transporter überschlug sich dabei und kam auf der rechten Seite zum Liegen.

