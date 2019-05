14:00 Uhr

Babenhausen macht sich bei Nordic-Walking-Tag auf den Weg

Etliche Läufer nehmen am Nordic-Walking-Tag teil.

Der TSV Babenhausen organisiert am Samstag, 25. Mai, einen Nordic-Walking-Tag.

Schon Tradition hat der Nordic-Walking-Tag, den der TSV Babenhausen im Rahmen der Unterallgäuer Gesundheitswoche organisiert. Er findet in diesem Jahr am Samstag, 25. Mai, statt. Der Startschuss fällt um 14 Uhr im Stadion an der Weinrieder Straße. Die abwechslungsreiche, zehn Kilometer lange Strecke führt auf Wald- und Feldwegen rund um den Fuggermarkt.

Bei dem Lauf handelt es sich um keinen Wettkampf, weshalb auch keine Zeitnahme erfolgt. Jeder Teilnehmer nimmt dafür am Ziel mit seinem Anmeldeformular an einer Verlosung teil. Für die Verpflegung mit Getränken und Obst entlang der Strecke ist gesorgt. Im TSV-Heim, in dem auch Möglichkeit zum Duschen besteht, gibt es Kaffee und Kuchen für die Nordic Walker.

Anmeldungen sollten möglichst umgehend bei Traudl Staiger, Telefon 08333/95220 oder per Email unter staiger.traudl@t-online.de erfolgen. Nennungsschluss ist am Donnerstag, 23. Mai. Nachmeldungen sind gegen eine kleine Zusatzgebühr bis zum Start möglich.

Der TSV Babenhausen macht alle Sportabzeichen-Teilnehmer darauf aufmerksam, dass sie sich diese Disziplin auch als Ausdauerleistung bescheinigen lassen können. Hierfür gibt es dann extra eine Zwischenzeitabnahme bei Kilometer 7,5. (fs)

