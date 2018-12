07:00 Uhr

Babenhauser Bäckerei gehört zu den Besten Bayerns

Die Familie Münz hat den Staatsehrenpreis für das bayerische Bäckerhandwerk erhalten. Was ihre Arbeit auszeichnet und wie sich die Branche wandelt.

Von Claudia Bader

Wenn seine Mutter früher Brotteig geknetet hat, war das für Hans Münz schon als Kind spannend. Als er älter war, habe er manchmal mithelfen dürfen, erinnert er sich: „In unserer zwölfköpfigen Familie mussten viele Laibe gebacken werden.“ Für ihn sei damals schon klar gewesen, später einmal das Bäckerhandwerk erlernen zu wollen. Diesen Traumberuf übt der 66-jährige nun seit mehr als 50 Jahren mit Begeisterung aus. Und auch mit Erfolg: Als eine von 20 Bäckereien im Freistaat wurde sein Betrieb kürzlich mit dem diesjährigen Staatsehrenpreis für das bayerische Bäckerhandwerk ausgezeichnet.

Bei einem Festakt im Max-Joseph-Saal der Münchner Residenz nahm der Babenhauser die Medaille samt Urkunde von der bayerischen Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber entgegen. Insgesamt haben sich heuer 100 Betriebe aus 48 Innungen für den Staatsehrenpreis qualifiziert. Grundlage für die Auszeichnung, die zum 18. Mal vergeben wurde, sind die Ergebnisse der Bäcker bei den jährlichen Brotprüfungen. Für diese müssten die Bewerber über fünf Jahre hinweg jedes Jahr mindestens fünf verschiedene Brote, darunter drei gleich bleibende Sorten, einreichen. „Beim Brotbacken kann man nicht nur hinsichtlich der Form, der Krume und des Geschmacks viele Fehler machen“, weiß Münz aus jahrzehntelanger Erfahrung. Darum beteilige er sich jedes Jahr an der freiwilligen Prüfung.

Gelernt hat der Bäckermeister, der aus Danketsweiler in Baden-Württemberg stammt, seinen Beruf in Ravensburg. „Zwei meiner insgesamt sieben Brüder haben wie ich eine Bäckerlehre absolviert, zwei sind Konditoren geworden“, berichtet Münz. Er selbst habe im Anschluss an die vorgeschriebenen fünf Gesellenjahre in Lochham bei München die Meisterprüfung bestanden. Damals war er 24 Jahre alt.

Früher gab es noch ein "Nachtbackverbot"

Nachdem er zunächst in Meckenbeuren und dann in Illertissen eigene Betriebe führte, übernahm er 1967 gemeinsam mit seiner Frau Christa die ehemalige Bäckerei Trenkler in Babenhausen.

Fast wie die Natur richte sich auch die tägliche Arbeit in der Backstube nach den vier Jahreszeiten, findet Münz. „Zusätzlich zu den 25 bis 30 Brot- und rund 20 Semmelsorten kommen ab Januar Krapfen und Schmalzgebackenes auf die Ladentheke“, sagt Münz. Im Frühjahr seien Osterbrot und -lämmchen, im Sommer Erdbeerkuchen und Zwetschgendatschi besonders gefragt. Und im Herbst gehe es schon wieder weiter mit Hutzelbrot, Stollen und Plätzchen.

„Früher gab es noch ein Nachtbackverbot“, erinnert sich Münz: „In der Früh durften wir erst um vier Uhr morgens und sonntags überhaupt nicht arbeiten.“ Heute stehen sein Sohn Michael und er bereits abends ab 23 Uhr in der Backstube. Schließlich müssen die beiden täglich 600 Brezen von Hand schlingen. Auch sämtliche Brotsorten werden aus regionalem Getreide in der Rührmaschine geknetet und eigenhändig geformt. „Bei uns gibt es keine Teiglinge“, sagt Münz. Da gutes Brot Zeit benötige, lege er außerdem Wert darauf, dass der Sauerteig zwölf Stunden lang ruht.

Blick in die Zukunft: Schwere Zeiten für die Bäcker

Einen Wermutstropfen sieht der Bäckermeister in der Zukunft seines Berufsstandes: „Die Suche nach Auszubildenden erweist sich Jahr zu Jahr schwieriger. Immer weniger geeignete Leute bewerben sich um einen Ausbildungsplatz und halten die Lehre durch“, sagt er. Nach mehr als 50 Jahren sieht Hans Münz das Bäckerhandwerk dennoch als Traumberuf. „Die Arbeit bringt viel Abwechslung“, sagt er. Auf die Frage nach seiner Lieblingstätigkeit hat er ohne langes Überlegen eine Antwort parat: „Einfach alles.“

