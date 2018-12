vor 17 Min.

Babenhauser Jugendzentrum bekommt mehr Geld

Der Babenhauser Marktrat wird die Zuschüsse für die Personalkosten erhöhen. Damit kann das „Juze“ seine Öffnungszeiten beibehalten. Es gab aber auch kritische Anmerkungen.

Von Sabrina Schatz

Die Erleichterung bei den Mitarbeitern des Jugendzentrums ist groß: Der Markt Babenhausen erhöht seine Zuschüsse für die Personalkosten. Damit kann die Einrichtung ihre Öffnungszeiten – derzeit 32 Stunden pro Woche – aufrechterhalten. Wie berichtet, hatte der Marktrat eine Entscheidung zunächst vertagt, weil keine Gesamtkalkulation vorlag. Denn neben dem Geld für das Personal bezahlt die Gemeinde auch die Miete und den Unterhalt des Gebäudes, in dem das „Juze“ untergebracht ist. Obwohl der Beschluss nun positiv ausfiel, blieben skeptische Stimmen nicht aus.

Anfang Dezember hatte die Leiterin des Jugendzentrums Anna Velter die offene Jugendarbeit in Babenhausen vorgestellt. Demnach kommen im Schnitt 150 bis 280 Besucher pro Monat ins Juze, die meisten haben einen Migrationshintergrund. In Fragebogen teilten Heranwachsende mit, sich längere Öffnungszeiten zu wünschen. Den aktuell drei Mitarbeitern ging es jedoch um etwas anderes: Sie befürchteten, dass die Einrichtung nicht einmal ihre bisherigen Öffnungszeiten halten kann. Denn die Personalkosten, die tariflich geregelt sind, steigen – sodass das Budget in absehbarer Zeit nicht mehr ausgereicht hätte. Das hätte bedeutet, dass sich die Zahl der Arbeitsstunden reduziert und dass die Einrichtung nicht mehr so oft öffnen kann. Anna Velter und Markus Grauer, Vorsitzender des Unterallgäuer Kreisjugendrings, erläuterten den Markträten diese Situation. Denn Babenhausen trägt zwei Drittel der Personalkosten. Das andere Drittel übernimmt der Landkreis Unterallgäu.

In der letzten Sitzung vor dem Jahresende befasste sich der Marktrat erneut mit dem Thema. Die Gesamtkosten, die die Kommune für das Jugendzentrum zu tragen hat, wurden offengelegt. Zuletzt lagen sie bei rund 50000 Euro pro Jahr. Wird die kalkulierte Lohnsteigerung berücksichtigt, so müsste die Gemeinde im nächsten Jahr 5000 Euro mehr und 2022 schon 9000 Euro zusätzlich bezahlen.

Räte fordern Gleichbehandlung

Bürgermeister Otto Göppel befürwortete es, die Zuschüsse zu erhöhen: „Ich denke, die Arbeit, die hier geleistet wird, ist sehr wertvoll und verdient auch unsere Anerkennung.“ Dritter Bürgermeister Christian Pfeifer (CSU) stimmte zu: „Viele beneiden uns um die gute, funktionierende Jugendarbeit. Man kann sich nur wünschen, dass es so weitergeht.“ Alex Maier-Graf (SPD), Jugendreferent im Marktrat, berichtete von Treffen mit Kollegen aus anderen Orten. Diese hätten zwei Probleme: Erstens, die Jugendlichen gehen nicht ins dortige Jugendhaus. Zweitens, es gibt kein Personal. „Aus dieser Sicht muss man sagen: Wir haben eigentlich kein Problem.“

Einige Räte wiesen darauf hin, nicht zu vergessen, dass auch eine Vielzahl an Vereinen und Organisationen erfolgreiche Jugendarbeit betreibt. Es sei schon eine „stolze Summe“, die da in das Jugendzentrum investiert wird. Stelle man die Kosten der Zahl der Juze-Besucher gegenüber, werde dies noch deutlicher. „Ich werde zustimmen, aber man sollte auf eine Gleichbehandlung achten“, sagte Martin Gleich (CSU), der Vorsitzender des TSV Babenhausen ist. „Man darf dann bei Vereinen nicht knausrig sein.“

Auch Ilona Keller (Freie Wähler) befand, dass das Juze eine vergleichsweise kleine Zielgruppe abdecke. Es sei zwar gut, die Einrichtung zu haben – „aber wir müssen auch das große Ganze im Blick behalten“. Zumal in nächster Zeit „finanzielle Monsteraufgaben“ anstünden. Der Beschluss fiel schließlich mit vier Gegenstimmen.

