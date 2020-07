00:32 Uhr

Babenhauser Kinder erwartet Ferienspaß

30 Angebote in den Sommerferien

Lange Zeit sah es so aus, als ob es heuer kein von der Marktgemeinde organisiertes Ferienprogramm gibt. Grund waren vor allem die Abstands- und Hygieneregeln aufgrund der Corona-Pandemie, die vor allem die Vereine, aber auch Einzelpersonen, davon abhielten, Aktivitäten anzubieten. Letztendlich gelang es dem Arbeitskreis Kultur, Bildung und Soziales mit Claudia Schäfer an der Spitze rund 30 Programmangebote zu einem bunten Strauß an Aktivitäten zusammenzubinden. Dabei tragen der Katholische Frauenbund (KDFB) mit Sonja Henle, der CVJM mit CVJM-Sekretär Daniel Kunert und die Jugendbildungs- und Begegnungsstätte (Jubi) die Hauptlast. Bei den Jubi-Angeboten handelt es sich weitestgehend um Tagesveranstaltungen, bei denen noch einige Restplätze frei sind.

Bürgermeister Otto Göppel zeigt sich froh darüber, dass in Corona-Zeiten ein Ferienprogramm angeboten werden kann. Allerdings erinnert er daran, dass die Kinder mit einem Mund-Nasen-Schutz erscheinen sollen und keine Fahrgemeinschaften gebildet werden. Wenn sich ein Kind krank fühlt, sollte es zu Hause bleiben.

Außerdem bittet er alle Teilnehmer, sich möglichst bald anzumelden. Und diejenigen, die dann doch nicht kommen können, sollten sich rechtzeitig abmelden, damit andere diesen Platz einnehmen können. Die Teilnehmer sind zudem bei der kommunalen Haftpflicht- und Unfallversicherung mitversichert. (fs)

Nähere Informationen bezüglich Kosten, Material, Treffpunkt und Zeiten gibt es bei den Veranstaltern und in den ausliegenden Flyern, die zudem in der Grundschule verteilt wurden.

