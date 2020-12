vor 22 Min.

Babenhauser Volkshochschule in „Winterruhe“

Volkshochschulen müssen in diesem Jahr Flexibilität beweisen.

Auf den optimistischen Start in die Herbst- und Wintersaison folgt erneut ein (vorübergehendes) Aus. Das neue Programm geht voraussichtlich Anfang Januar online

Von Fritz Settele

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr musste die Volkshochschule (Vhs) Babenhausen ihre Aktivitäten einstellen. Beide Male war die Corona-Pandemie der Grund. Nachdem im März die Saison aufgrund der gesetzlichen Vorgaben beendet worden war, startete die Vhs mit Optimismus in die Herbst- und Wintersaison. Mitte September liefen die ersten Kurse programmgemäß an. Doch schon Ende Oktober mussten die Kurse erneut eingestellt werden.

Auch der Versuch, beispielsweise Yoga oder Problemzonengymnastik online durchzuführen, stieß schnell an Grenzen. Inzwischen ist quasi eine „Winterruhe“ eingetreten. Wie aus Vhs-Kreisen zu hören ist, sieht die Situation nicht besonders gut aus. Babenhausens Leiterin Sonja Schädle zeigt sich aber trotzdem bedingt optimistisch. Sie hofft, dass eventuell Ende März der Volkshochschulbetrieb wieder aufgenommen werden kann.

Auf alle Fälle, so Rau-Schädle, soll Anfang Januar das neue Frühjahr- und Sommerprogramm erscheinen. Die Vorarbeiten hierfür laufen. Allerdings soll das Programm nach ihren Worten nicht in gedruckter Form veröffentlicht werden, sondern auf der Webseite der Vhs. Entsprechende Informationen werden rechtzeitig über die Illertisser Zeitung veröffentlicht. Wer zuversichtlich ist, kann sich dann wieder umgehend anmelden. Finanzielle Nachteile entstehen für registrierte Kursteilnehmer nicht, falls ein Angebot ausfällt. Schließlich werden die Gebühren erst nach Abschluss des Kurses abgebucht. Und sollte ein Kurs abgebrochen werden, so müssen die Teilnehmer die durchgeführten Stunden nur anteilsmäßig begleichen.

Die Babenhauser Vhs-Leiterin will nicht verhehlen, dass in Corona-Zeiten ein erheblicher Mehraufwand auf die Organisatoren des Programms zukommt, auch wenn möglicherweise anschließend keine Kursgebühren eingenommen werden. Dies gilt natürlich auch für die Referenten.

