12:00 Uhr

Bach und barocker Tanz begeistern in Vöhringen

Zum ersten Mal spielen Musiker im Foyer des Rathauses. Ein Paar tanzt in üppigen Kostümen übers Parkett.

Von Ursula Katharina Balken

Im Rathaus in Vöhringen ist die Kunst eingekehrt. Mit einem Kammerkonzert im Foyer gab Lothar Damm den Rahmen, den dieses Genre der Musik verdient. Bereits im Vorfeld stieß er mit seiner Idee bei Vöhringens Bürgermeister Karl Janson auf offene Ohren. Denn dieser sieht darin eine weitere Facette im kulturellen Leben der Stadt, wie er die Zuhörer wissen ließ.

Für das Konzert im Rathausfyoer holte Lothar Damm wahre Preziosen hervor. Entrée und Finale waren von Mozarts Divertimenti geprägt. Wie ziseliert durchströmte die Leichtigkeit des Werks den Raum. Anita Atzinger – in Vöhringen eine gern gehörte Sängerin – gab mit ihrem klaren Sopran dem Stück „Ombra mai fù“ aus Händels Oper „Xerxes“ Kontur.





Lothar Damm saß selbst am Cembalo und spielte „Praeludium und Fuge in C-Dur“ von Johann Sebastian Bach sowie Stücke aus dem „Klavierbüchlein für Anna Magdalena Bach für Singstimme und Cembalo.“ Stücke wie „So oft ich meine Tobakspfeife“ und „Willst Du mein Herz mir schenken“ sang Anita Atzinger mit humoresker Attitüde. Dem schloss sich die Arie „Schafe können sicher weiden“ an. Johann Gutter, bekannt für seinen trockenen Humor, fand dazu die passende Einführung. „Schafe können sicher weiden, wo ein guter Hirte wacht, wo Regenten wohl regieren“ zitiert er den Beginn und bezog sich auf die anstehenden Bürgermeisterwahlen im kommenden Jahr. Das brachte die Zuhörer zum Lachen.

In Händels Stück „O hätt ich Jubals Harf“ – eine Arie aus dem Oratorium „Joshua“, in dem zahlreiche Koloraturen dominieren – solierte Atzinger eindrucksvoll. An den Instrumenten spielten Ulrike Petermann (Querflöte), Ulrike Weidl (Blockflöte), Moritz Mayländer, (Oboe), Andrea Möck (Fagott) und Lothar Damm am Cembalo.

Den optischen Höhepunkt gab das Tanzpaar Petra und Wolfgang Duft aus Senden. In üppigen Kostümen aus der Zeit des Barock schritten sie über das Parkett – in symmetrischer Bewegung, wie es die damalige, höfische Etikette wollte. Mit ihren eleganten Bewegungen bildete das Tanzpaar eine stilvolle Ergänzung zum Programm. So wurde der Abend eine Symbiose aus Musik, Tanz und Gesang. Die Zuhörer würdigten mit anhaltendem Beifall die Aufführung. Der Applaus galt vor allem Lothar Damm, der mit Ideenreichtum und seinem Gefühl für die Ausdruckskraft der Musik immer wieder besondere Konzerterlebnisse schafft.

Am Sonntag, 3. November, wird das Konzert im oberen Foyer des Rathauses wiederholt. Beginn ist um 17 Uhr. Restkarten gibt es im Vöhringer Kulturamt unter 07306/962270.

