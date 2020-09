07:00 Uhr

Bauarbeiten: Teil der Ortsdurchfahrt von Fellheim gesperrt

In Fellheim beeinträchtigen Bauarbeiten weiterhin den Verkehr. Womit Autofahrer rechnen müssen.

Die Arbeiten in der Memminger Straße in Fellheim sind inzwischen so weit fortgeschritten, dass nun die Asphaltierung der Fahrbahn im laufenden Bauabschnitt bis zur Firma Schunke stattfinden kann. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit. Zudem wird ab Mittwoch, 30. September, der Straßenbelag ab dem Kreuzungsbereich Apothekerweg bis hin zum südlichen Ortsende für den nächsten Bauabschnitt abgefräst. Die Staatsstraße in und aus Richtung Heimertingen ist daher ab diesem Zeitpunkt bis zum voraussichtlichen Abschluss der Arbeiten im November 2020 bis einschließlich des oben genannten Kreuzungsbereichs gesperrt.

Umleitung über Boos und Niederrieden

Die Zufahrt zum Rathaus, zum Bankautomat der Sparkasse und zur Firma Schunke wird in diesem Zeitraum von Norden kommend über die Memminger Straße ermöglicht. Ebenso können die Anlieger am südlichen Ortsende ihre Grundstücke auf diesem Weg bis auf Weiteres erreichen. Um ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Zusammenhang mit der Vollsperrung zu vermeiden, wird der Anliegerverkehr im Bereich Gartenstraße, Lerchenweg, Amselweg, Heimertinger Weg, Im Hopfengarten und Dr.-Magg-Weg aufrechterhalten. Die Umleitungsstrecke führt über Boos und Niederrieden nach Heimertingen. (az)

