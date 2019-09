vor 35 Min.

Bauarbeiten an der Krone in Vöhringen gehen voran

Das ehemalige Gasthaus in Vöhringen wird umgebaut. Ende des Jahres sollen die fünf Wohnungen bezugsfertig sein.

Noch ist das ehemalige Gasthaus Krone im Zentrum von Vöhringen von Baugerüsten umgeben. Doch die Arbeiten am Gebäude gehen voran. Wie Bauträger Alexander Matis mitteilt, sollen die fünf Wohnungen Ende des Jahres bezugsfertig sein. Dafür wurde das Gebäude an der Ecke Bahnhofstraße und Ulmer Straße in Vöhringen auf drei Stockwerke ausgebaut.

Die Außenfassade soll Ende Oktober in neuem Glanz erstrahlen. Offen ist immer noch, welche Art von Gastronomie im Erdgeschoss einzieht. Noch wartet der Bauträger auf eine Genehmigung des Landratsamtes zur Außenbestuhlung. Die Stadt Vöhringen hat die Pläne bereits durchgewunken – auch wenn dafür zwei Parkplätze in der Bahnhofstraße weichen müssen.

