vor 52 Min.

Bedroht und beleidigt: Streit zwischen Mieter und Vermieter eskaliert

In Unterroth ist ein Streit zwischen einem 33 Jahre alten Mann und seinem 51 Jahre alten Vermieter eskaliert.

Die Polizei greift wegen einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Unterroth ein. Der Vermieter muss mit mehreren Anzeigen rechnen.

Unterroth Ein Streit zwischen einem Mieter und seinem Vermieter in Unterroth ist der Polizeiinspektion Illertissen am Freitagnachmittag gemeldet worden. Als Beamten anschließend den Sachverhalt und eine Anzeige aufnahmen, wurde bekannt, dass es in der Vergangenheit nicht nur bei einer verbalen Auseinandersetzung blieb.

Der Besitzer der Immobilie wurde sogar handgreiflich

Dem Polizeibericht zufolge beleidigte und bedrohte der 51-jährige Vermieter den 33-jährigen Mieter im Zusammenhang mit mietrechtlichen Angelegenheiten. Des Weiteren ermittelten die Beamten der Illertisser Polizei, dass der Vermieter bereits eine Woche zuvor handgreiflich gegenüber der 31 Jahre alten Ehefrau des Mieters geworden war. Der 51-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. (az)

