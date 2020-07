vor 33 Min.

Bei Unfällen in Bellenberg verletzen sich zwei Radfahrer

Am Freitagabend ereigneten sich in dem Ort gleich zwei Unfälle. Beides mal stürzte ein Radfahrer beziehungsweise eine Radfahrerin.

Zwei Personen sind am Freitag bei Unfällen in Bellenberg leicht verletzt worden. Gegen 17 Uhr fuhr ein 69-jähriger Autofahrer vom Grieshofweg in den Kreisverkehr an der Illertangente ein, wobei er zwei von rechts auf dem dortigen Radweg kommende Radfahrer übersehen hatte. Er erfasste mit der Front seines Fiat das zweite Fahrrad. Auf dem war eine 47-jährigen Frau unterwegs, die stürzte und leicht verletzt wurde. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf circa 2000 Euro. Gegen 18.40 Uhr befuhr ein 70-Jähriger mit seinem Pedelec die Schönebergstraße. Aus Unachtsamkeit fuhr er seiner vorausfahrenden Ehefrau auf, stürzte und verletzte sich dabei leicht. (az)

